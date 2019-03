Řehlovice (Ústecko) - Kontroly řidičů kamionů a nákladních automobilů, kteří se za jízdy nevěnují řízení nebo jinak porušují předpisy, zahájila ústecká policie dnes ráno na dálnici D8. Z autobusu sledovala, zda řidiči mají zapnuté bezpečnostní pásy, netelefonují anebo třeba nesledují televizi či film na notebooku. Za první dvě hodiny kontrol policisté prověřili 55 řidičů, z nichž deset se dopustilo přestupku. Novinářům to na první akci tohoto typu v Ústeckém kraji řekl vedoucí odboru dopravní policie krajského policejního ředitelství Jiří Ušák.

"Vloni způsobili řidiči nákladních automobilů v Ústeckém kraji celkem 1233 dopravních nehod, při kterých usmrtili dvě osoby, 19 lidí zranili těžce a 125 lehce," řekl Ušák s tím, že následky dopravních nehod způsobených řidiči kamionů patří k nejvážnějším. "Kamiony mají obrovskou hybnou sílu, a pokud se řidiči nevěnují dostatečně řízení, nemohou bezpečně a rychle zastavit vozidlo," dodal. Počty nehod přitom neklesly ani letos, od začátku roku už dopravní policie řešila v Ústeckém kraji 197 nehod nákladních aut.

Bezpečnostní akce má podle Ušáka "vyburcovat řidiče, aby dodržovali předpisy". Z civilně vypadajícího autobusu policisté totiž mohou kontrolovat, co řidiči v kabině nákladních aut dělají. Vidí totiž to, co z osobních aut vidět není. Řidiče kamionů z autobusu natáčeli pro případ, aby mohli řidiče usvědčit. Ty, kteří se přestupku viditelně dopustili, nahlásili kolegům, kteří je zastavovali na nejbližším výjezdu. "Na místě s nimi pak zahájíme blokové řízení. Někteří se brání. Ty pak posílám do přestupkového řízení," řekl Ušák. Mezi hříšníky jsou čeští i zahraniční řidiči. S jazykovou bariérou ale při řešení přestupků dopravní policisté potíže nemají. "Většina řidičů komunikuje v němčině, takže se s nimi domluvíme. Někteří mluví anglicky. U dopravní nehody si ale voláme tlumočníky," doplnil šéf krajské dopravní policie.

Autobus vyjel na kontrolu řidičů v Ústeckém kraji dnes poprvé. Po vyhodnocení akce policisté rozhodnou, jak často ji budou opakovat. "V sousedních krajích se kontroly osvědčily," uzavřel Ušák.