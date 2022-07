Policisté a hasiči mají od ledna dostat přidáno deset procent do tarifů

Hřensko (Děčín) - Platy hasičů a policistů na tarifech od ledna příštího roku vzrostou o deset procent. Novinářům to v Hřensku, kde hasiči třetí den bojují s rozsáhlým požárem v národním parku, řekl ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Jde podle něj o koaliční dohodu. Na místě to potvrdil premiér Petr Fiala (ODS). Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) řekl ČTK, že zvýšení bude zahrnovat i vojáky. Celkové náklady budou záviset na počtu pozic, půjde podle něj o jednotky miliard korun.

Vláda o růstu platů ve veřejné sféře jedná s odbory, které žádají kvůli inflaci navýšení ještě v tomto roce. Záměr přidat deset procent do základu výdělku lidem v bezpečnostních sborech od ledna oznámili ministři odborářům koncem června. Plán zvednout tarify hasičům a policistům o deset procent od začátku příštího roku zopakoval pak při posledním jednání s odboráři před týdnem i ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Odbory požadovaly kvůli vysoké inflaci úpravu výdělků už pro letošek. Jurečka po posledním jednání uvedl, že kabinet kvůli stavu rozpočtu prostor pro letošní přidání nevidí, je ale připraven zvýšit platové tarify většině profesí od ledna o pět procent. Od září si mají polepšit jen lidé se zmraženým výdělkem, netýká se to ale státní služby. O růstu platů pro příští rok by se mělo znovu vyjednávat v srpnu po zveřejnění ekonomické predikce.

Plánovanou úpravu platů kritizoval stínový ministr práce hnutí ANO Aleš Juchelka. Stejně jako odboráři poukazuje na to, že inflace dosáhla v červnu meziročně 17,2 procenta. Podle Juchelky je přidání nedostatečné.

Policistům, hasičům či pracovníkům sociálních služeb se letos od ledna navýšil základ platu neboli tarif o 700 korun. Výdělek se pro letošek zmrazil úředníkům stejně jako pracovníkům kultury, nepedagogům ve školství a dalším profesím. Od září by se jim tarify měly podle dřívější dohody zvednout o deset procent. Podle Jurečky se to týká asi 305.000 zaměstnanců. Na navýšení bude potřeba do konce roku 2,2 miliardy korun.

Učitelé si letos polepšili o dvě procenta, zdravotníci o šest procent. Plat by jim měl růst příští rok od ledna. Koalice chce debatovat hlavně o odměňování učitelů, jejich výdělek chce podle Jurečky udržet na 130 procentech průměrné mzdy.

Podle informačního systému o průměrném výdělku zaměstnával letos v prvním čtvrtletí veřejný sektor 712.100 lidí. Průměrný plat činil 40.352 korun. Meziročně se zvedl o dvě procenta. Polovina pracovníků pobírala víc než 37.633 korun. Inflace v červnu meziročně dosáhla 17,2 procenta.