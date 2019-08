Praha - Policii důvěřuje 72 procent lidí v Česku, nejvíc za 22 let, ukázal průzkum agentury STEM. V roce 1997 to byla čtvrtina. Armádě podle červnového průzkumu věří 75 procent a městské policii 59 procent lidí. Od loňského průzkumu důvěra ke všem bezpečnostním institucím vzrostla. Severoatlantické alianci důvěřuje 60 procent dotázaných, což je proti loňsku také zvýšení. STEM dnes výsledky průzkumu poskytl ČTK.

"Téměř tříčtvrtinová většina českých občanů důvěřuje Armádě ČR a Policii ČR, tyto instituce patří k nejdůvěryhodnějším institucím (a míra jejich důvěryhodnosti je téměř dvojnásobně vyšší než důvěra v instituce zákonodárné a výkonné politické moci)," napsali autoři průzkumu.

U policie je patrný postupný růst důvěry zejména od roku 2007, červnových 72 procent je navíc nejvyšší údaj v časové řadě STEM od dubna 1997. Loni v červnu policii věřilo 65 procent. "Ke zvýšení podílu důvěřujících (vůči policii) došlo hlavně mezi mladými lidmi do 29 let a pak také ve věkové skupině 30 až 44 let," uvedl STEM.

Nad polovinu se důvěra v policii poprvé dostala v roce 2001, poté se od roku 2004 držela u 40 procent. Výrazněji znovu začala růst koncem minulé dekády.

Důvěryhodnost české armády v čase rovněž posilovala, v roce 1997 byla třetinová. Od roku 2013 je na stabilní úrovni zhruba tříčtvrtinového podílu důvěřujících, uvedl STEM. Na nynějších 75 procent vzrostla od loňska o tři procentní body. Důvěra v městskou policii je těsně pod 60 procenty od roku 2014, na letošních 59 procent se od loňska zvýšila o procentní bod.

V míře důvěry v armádu, policii a městskou policii nejsou podle autorů průzkumu významné rozdíly v závislosti na pohlaví, věku či vzdělání. "Pouze v případě městské policie je míra důvěry vyšší mezi ženami (64 procent) než mezi muži (54 procent)," dodali. Ze stoupenců politických stran armádě poněkud méně často důvěřují sympatizanti TOP 09, SPD a KSČM, policie má nízkou důvěru mezi stoupenci Pirátů a TOP 09.

Důvěra v NATO v českém veřejném mínění podle výzkumů STEM neprochází výraznými výkyvy, stabilně se pohybuje na mírně nadpolovičním podílu. Šedesát procent letos v červnu je nárůst z loňských 57 procent. Důvěra v NATO je od roku 2009 trvale vyšší než důvěra v Evropskou unii, upozornil STEM.

Severoatlantické alianci výrazně víc než ostatní skupiny podle vzdělání věří vysokoškoláci, z hlediska věku je mírně nižší, i když stále nadpoloviční, podíl důvěřujících mezi lidmi nad 60 let. Jasná většina věří NATO mezi sympatizanty Pirátů, ODS, lidovců, STAN a TOP 09, naopak nedůvěra jasně převažuje u stoupenců KSČM a SPD.

Průzkumu STEM se mezi 14. a 30. červnem 2019 zúčastnilo 1004 lidí starších 18 let.