Policie zjistila od pátku do neděle 5000 dopravních přestupků

Praha - Policie během každoroční celorepublikové dopravně-bezpečnostní akce, která je spojená se začátkem letních prázdnin, zjistila více než 5000 dopravních přestupků. Od pátku do neděle policisté zkontrolovali téměř 30.000 vozidel. Nejčastěji řidiči nerespektovali rychlostní limity, a to jak v obci, tak mimo obec. ČTK to dnes sdělila mluvčí českého policejního prezidia Hana Rubášová. Do akce se zapojilo 2600 policistů.

Nedodržení stanovené rychlosti zjistili policisté ve více než 1700 případech. V 590 případech se řidiči řádně před jízdou nepřipoutali bezpečnostním pásem a 500 jich mělo svá vozidla ve špatném technickém stavu. Přes 190 řidičů usedlo za volant pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek.

Policisté budou ve větším počtu na silnicích po celou dobu letních prázdnin, zejména v nejvytíženější dny, jako jsou pondělí a pátek. Další velkou bezpečnostní akci pak plánují na konec prázdnin.