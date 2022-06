Policie zasahuje v sídle středočeských silničářů v Říčanech

Říčany - Policisté dnes zasahují v sídle středočeských silničářů v Říčanech. ČTK potvrdila informaci serveru Seznam Zprávy mluvčí krajského podniku. Policie už dříve obvinila několik pracovníků kvůli zakázkám. S jakými případy souvisí dnešní zásah, zatím není jasné. V budově zasahovali podle informací ČTK kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ).

Mluvčí krajských silničářů Petra Kučerová ČTK řekla, že zaměstnanci nyní nemohou do budovy. "Poskytujeme maximální součinnost," uvedla bez bližších informací.

Mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková ČTK řekla, že nemá informace o tom, že by v Říčanech zasahovali středočeští policisté. Podle ní obvykle podobné zásahy provádí NCOZ.

Mluvčí centrály Jaroslav Ibehej to sice přímo nepotvrdil, ale ani nevyloučil. "My k této věci nemůžeme poskytovat žádné informace, neboť podání informací z trestního řízení má vyhrazeno Vrchní státní zastupitelství v Praze," řekl Ibehej ČTK. To by nasvědčovalo tomu, že v budově zasahovali právě kriminalisté z NCOZ.

Po poledni byl v Žižkově ulici, kde mají krajští cestáři sídlo, klid a policejní razii nic nenasvědčovalo. Na parkovišti stále pouze několik civilních aut. Z budovy nikdo nevycházel ani do ní nevstupoval.

Do vedení organizace se zhruba 160 zaměstnanci loni nastoupil Jan Lichtneger, nahradil Zdeňka Dvořáka, kterého krajští radní v prosinci 2020 odvolali. Středočeští silničáři v minulosti čelili kritice kvůli hospodaření, policie v souvislosti s jejich zakázkami stíhá osm lidí. Seznam Zprávy už dříve uvedly, že mezi nimi je Zdeněk Dvořák a kladenský podnikatel Otto Zach.