Policie zasahovala kvůli zakázkám na MPSV, obvinila dva lidi

Praha - Na ministerstvu práce zasahovala dnes kvůli informačním systémům policie. Dva manažery resortu obvinila z pletich a přípravy zneužití pravomoci při zadání zakázky, může jim hrozit 12 let vězení. Policisté dorazili i do firmy OKsystem, od níž si vyžádali podklady k nabídce k soutěži. Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) s odkazem na povinnost mlčenlivosti nesdělila, zda její úřad stihne od příštího roku nový resortní systém spustit a jak zajistí vyplácení dávek.

Fotogalerie

Ani policie, ani ministerstvo či firma OKsystem neuvedly, o jakou zakázku jde. Resort chystá nový ucelený systém, který plánuje spustit příští rok. Jednou z jeho součástí je systém na výplatu dávek. Kdo ho dodá a bude provozovat, ale ministerstvo ani po dvou tendrech neví. První soutěž s předpokládanou cenou 616 milionů bez DPH vyhlásilo v minulém volebním období v roce 2014. Zvítězila společnost OKsystem. Od smlouvy ale tehdejší vedení resortu odstoupilo. Firma se soudí. Ministerstvo vypsalo zakázku podruhé, ale už za 270 milionů bez DPH. Tendr několikrát skončil u antimonopolního úřadu.

Ministerstvu nyní zbývá zhruba deset měsíců na to, aby dodavatele našlo. Vedení resortu od loňského léta mluví o několika variantách řešení. Už dřív zmínilo, že by nejspíš v březnu chtělo vyhlásit soutěž na nového provozovatele nynějšího systému. Další možností je smír s OKsystemem a dokončení jeho systému z prvního tendru, příprava systému z druhého tendru, nebo prodloužení nynějšího kontraktu. Smlouvu na systém pro vyplácení dávek musel resort už dvakrát prodlužovat, a to vždy na dva roky. Dohoda vyprší začátkem příštího roku.

Policie obvinila dva lidi. Podle serveru Lidovky.cz by jedním z obviněných mohl být náměstek ministerstva pro ekonomiku a ICT Jan Baláč (ČSSD). Druhým zadrženým by mohl být šéf oddělení bezpečnosti informací. Manažerem kybernetické bezpečnosti je Karel Macek.

Pozice náměstka po informační technologie byla od ledna 2018 volná a nedařilo se ji obsadit. Baláč na ministerstvo nastoupil loni v březnu a stal se zastupujícím náměstkem, od června sekci řídí trvale. Maláčová nechtěla s odkazem na mlčenlivost uvést, jestli je obviněným právě on. Se stejným zdůvodněním neodpověděla ani na dotazy, zda se spuštění systémů kvůli vyšetřování stihne a jak resort zajistí od příštího roku vyplácení dávek.

Policie zasahovala i v sídle společnosti OKsystem. Její ředitel Vítězslav Ciml ČTK sdělil, že policisté požádali o podklady k zakázce ministerstva práce. Podle něj se týkaly nabídky k soutěži.

Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) ministryně zakázky na informační systémy jako svůj klíčový úkol nezvládla a kabinet po ní bude chtít k policejnímu zásahu vysvětlení. Předseda vlády výběr náměstka pro informační technologie kritizoval. Podle něj není Baláč expert na ICT a jeho kompetencí byla funkce v ČSSD. Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) naopak Baláče považuje za člověka, který se v problematice orientuje.

Podle opozičních politiků za Piráty a z ODS odpovědnost za stav systémů resortu práce, které spadají do kritické infrastruktury státu, nese ale i premiér. Předseda sněmovního sociálního podvýboru pro informační systémy Lukáš Kolářík (Piráti) poznamenal, že vláda má svého zmocněnce pro ICT a digitalizaci, neměla tedy složitý systém nechávat jen na ministerstvu práce. Hamáček uvedl, že vládního zmocněnce pro digitalizaci a hlavního architekta vnitra pro e-government požádal o spolupráci s resortem práce v lednu.

Prezident Miloš Zeman dnes při uvítání vlády v Lánech označil situaci na ministerstvu práce za "průšvih". Maláčová se lánského oběda členů kabinetu s hlavou státu nezúčastnila, odjela do svého úřadu. Zdůraznila, že ministerstvo s policií plně spolupracuje a nemá co skrývat.