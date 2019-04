Ostrava - Moravskoslezští policisté oznámili, že zadrželi jednatřicetiletého muže z Opavska, který podle nich pomáhal Polákům vybírat místa k nelegálnímu uskladnění nebezpečného odpadu v regionu. Odpad se podařilo navézt do hal ve Starém Městě u Frýdku-Místku a v Bohumíně na Karvinsku. Potvrdí-li se jeho vina, hrozí muži až pětileté vězení. Je ve vazbě. Novinářům to řekl náměstek moravskoslezského policejního ředitele Radim Wita.

Dva nelegální sklady nebezpečného odpadu byly v lednu nalezeny na Frýdecko-Místecku a na Karvinsku. Do hal ve Starém Městě a Bohumíně byly navezeny směsi odpadních hořlavých látek, přes 700.000 litrů chemikálií.

Případem, který je rozsahem v Moravskoslezském kraji ojedinělý, se zabýval speciální policejní tým, který spolupracoval i s polskými kolegy. V Polsku bylo v minulých dnech podle Wity zadrženo 15 lidí, kteří se podle policie na nelegálním vývozu odpadu podíleli.

Český zadržený byl obviněn z nedovoleného nakládaní s odpady, a to jako člen organizované skupiny, a také z poškození a ohrožení životního prostředí. "Úzce spolupracoval právě se skupinou z Polska. Zajišťoval pronájmy skladových prostor na území České republiky, konkrétně tedy Moravskoslezského kraje," uvedl Wita.

Zadržení v Polsku byli podle něj obviněni z účasti na organizované zločinecké skupině, která se zabývala skladováním a převážením nebezpečných látek. "Současně na území České republiky proběhly u zadrženého ... domovní prohlídky, při kterých se podařilo zajistit důkazní materiál k těm dvěma případům návozu nebezpečných látek na území Moravskoslezského kraje. Podařil se zajistit i vysokozdvižný vozík, který zapůjčoval právě pachatelům z Polska k vyložení nákladu, ať už ve Starém Městě nebo Bohumíně," uvedl Wita.

Organizátory trestné činnosti byli podle policie lidé z Polska, hlavou skupiny byl dvaapadesátiletý muž. Čech podle policie Polákům pomáhal. "Měl za úkol na území České republiky pod smyšlenou legendou uskladnění směsí do betonu oslovit realitní kanceláře a sjednat prohlídku skladových prostor. V průběhu prohlídky se k němu připojili pachatelé z Polska," uvedl Wita. Všichni vystupovali pod smyšlenou identitou, měli padělané doklady.

Obviněný muž nebyl v minulosti trestně stíhán. Kolik peněz si v souvislosti s dovozem nelegálního odpadu vydělal, policie stále zkoumá.

Skupina měla podle policie v plánu i další dovozy nebezpečného odpadu. Pokusila se v dalších 13 případech pronajmout prostřednictvím realitních kanceláří další objekty. I v důsledku mediálního zájmu o případ ale podle Wity byly realitní kanceláře i majitelé hal obezřetnější a následně úzce spolupracovali s policií. Tento gang se podle Wity podařilo rozbít, ale v trestné činnosti podle něj mohou pokračovat další skupiny a obezřetnost je stále na místě.

Do Starého Města bylo navezeno zhruba 2800 nádob s ředidly, barvami, ropnými produkty a potravinářskými směsmi. Policii se podařilo zdokumentovat 22 návozů odpadu do Starého Města a šest do Bohumína.

Frýdecko-Místecký primátor Michal Pobucký (ČSSD) dnes ČTK řekl, že odvoz odpadu ze Starého Města, který začal v polovině března, jde podle plánu. "Bylo odvezeno 12 kontejnerů, což je zhruba 100 tun odpadu z celkem 650. Týdně by teď bylo možné odvézt až 50 tun, takže to vypadá, že zhruba do poloviny května by to mohlo být celé už vyvezeno pryč," řekl Pobucký.

Náklady se podle něj odhadují na osm milionů korun, na uhrazení se bude částečně podílet Moravskoslezský kraj, který by měl zaplatit odvoz. Likvidaci zaplatí město, ještě ale jedná o případné pomoci s ministerstvem životního prostředí. Odpady se vozí do spalovny.