Policie vyšetřuje rasistický článek o požáru v Bohumíně

Bohumín - Policie vyšetřuje rasistický článek o tragickém požáru v Bohumíně. Na twitteru to dnes uvedl ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). V textu na serveru "Vlastenecké noviny" se píše, že oběti i údajný pachatel byli Romové. Bohumínský místostarosta Igor Bruzl (ČSSD) již dříve ČTK řekl, že nešlo o příslušníky některé z menšin. Při požáru panelového domu v Bohumíně na Karvinsku zemřelo 11 lidí, včetně několika dětí, a dalších deset je zraněných.

Autor článku píše o zemřelých jako o "cikánech", "škodné" a "parazitech". "Policie už to šetří," sdělil ministr vnitra. Policie následně na twitteru potvrdila, že se textem zabývá. "Rasistickým článkem uveřejněným ve Vlasteneckých novinách se policisté od rána zabývají. Takovým případům věnujeme vždy absolutní pozornost," uvedla policie.

"Je to náš dům a naši nájemníci, takže o nich něco víme. Bydleli tam dlouhodobě. Mám informace, že to nejsou sousedské spory, ale vyřizování nějakého spíše rodinného problému. A z drtivé většiny se nebude jednat o žádné etnikum, byli to zástupci majority," řekl k požáru místostarosta Bruzl.

Na serveru, na němž se rasistický text objevil, se podle serveru Manipulátoři.cz opakovaně objevují rasistické a xenofobní články.

V místě požáru našli vyšetřovatelé stopy po hořlavé látce. Podle bohumínského místostarosty Bruzla jsou za tragédií zřejmě rodinné spory. Média uvádějí, že útočil asi bývalý partner ženy, která v bytě žila a při požáru zemřela. V sobotu byl v souvislosti s požárem zadržen jeden člověk.