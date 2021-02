Policie vrací na Slovensko stovky kamionů, řidiči nemají test

Lanžhot (Břeclavsko) - Policie při kontrolách kamionů na hranicích v Lanžhotě na Břeclavsku mířících přes ČR do Německa jen za dnešní noc vrátila zpět na Slovensko téměř 200 kamionů. Řidiči neměli negativní covid test, který ČR vyžaduje. ČTK to řekl mluvčí policie Bohumil Malášek.

Nařízení ministerstva zdravotnictví pro řidiče mezinárodní kamionové dopravy o předložení negativního testu na covid při vstupu do ČR začalo platit v neděli. Předložit jej musí řidiči, kteří Českem projíždějí do Německa.

"Jen za dnešní noc jsme v Lanžhotě takto vrátili zpět téměř 200 kamionů. Řidiči musí volit alternativní trasu, nebo si na Slovensku nechat test udělat," uvedl mluvčí.

Opatření ČR souvisí především s opatřením Německa, které považuje ČR za oblast s vysokým výskytem mutací koronaviru a od neděle oficiálně obnovilo stálé hraniční kontroly na pomezí s ČR. Nákladní dopravci jedoucí z ČR do Německa se tak na hranicích musí prokázat negativním testem. Na hraničním přechodu Rozvadov se proto tvoří dlouhé kolony kamionů. Pokud by policie řidiče kamionů mířících do Německa, kteří nemají negativní test na covid, neodchytávala už na hranicích se Slovenskem, kolona v Rozvadově by zřejmě byla podstatně delší.