Praha - V pražském Kongresovém centru dnes policejní Útvar rychlého nasazení spolu s hasiči a záchranáři trénoval dosud největší protiteroristický zásah na území Česka. Akce Démon 2018 se účastnilo zhruba 400 policistů, rukojmích - komparzistů bylo kolem 2000, řekla novinářům mluvčí policejního prezidia Ivana Nguyenová.

Čtyřicítka ozbrojenců zaútočila v budově Kongresového centra na Vyšehradě před devátou ráno. Podle Nguyenové "útočníci" přerušili muzikálové představení a zajali diváky. Teroristé požadovali, aby byli z vězení propuštěni jejich společníci, jinak odmítli vyjednávat. V oknech budovy byly vidět desítky rukojmích, někteří seděli, jiní museli stát s rukama položenýma na oknech nebo za hlavou. Zakuklení ozbrojenci procházeli kolem zajatců, další teroristé stáli například na střeše.

Policejní jednotky, hasiči i záchranáři k centru přijeli před 10:00, v tu dobu už kolem budovy kroužily vrtulníky. Teroristé ze střechy po policistech několikrát vystřelili, pak je ostřelovači zneškodnili. Vzápětí se někteří policisté z vrtulníků slanili na střechu, další se dostali vchodem do budovy, kde začali osvobozovat rukojmí. Velká část z nich vyběhla ven během několika prvních minut zásahu.

Video: V Praze se konalo největší protiteroristické cvičení v ČR

11.09.2018, 14:00, autor: Anna Charvátová, zdroj: ČTK

Příprava cvičení trvala podle policejního prezidenta Tomáše Tuhého půl roku. "Obecně jsme chtěli tímto cvičením nasimulovat reálný stav. Podobných cvičení probíhá několik desítek v každém roce, ale toto je výjimkou, je největší svým rozsahem," řekl novinářům Tuhý. Výsledkem nácviku budou podle něj mimo jiné návrhy pro policii i integrovaný záchranný systém na to, co je potřeba modernizovat. "To je právě účel tohoto cvičení, ať vidíme v reálu, kde nás pálí bota. Hodnocení budeme velmi důkladně posuzovat, aby policie mohla být připravena na nebezpečné hrozby, které Českou republiku mohou čekat," řekl policejní prezident.

Záchranáři se museli fingovaně postarat o asi šest desítek lidí, z toho zhruba 15 bylo "zraněno" těžce. Mluvčí záchranné služby Jana Poštová řekla, že zhruba šesti lidem se v průběhu akce udělalo skutečně špatně, o ty se záchranáři postarali.

Podle ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD), který akci sledoval, jsou podobná cvičení namístě. "V Evropě riziko útoku na měkké cíle, jako je například muzikálové představení, existuje. Vláda se snaží na tyto hrozby reagovat, máme koncepci ochrany měkkých cílů, nicméně kromě koncepční práce je potřeba vyzkoušet nasazení jednotek v praxi," řekl Hamáček. Premiér Andrej Babiš (ANO) uvedl, že s Hamáčkem diskutovali o nákupu modernějšího vrtulníku pro policii. Podle Hamáčka letecká služba nyní zpracuje návrh řešení nákupu vrtulníku, dokoupení strojů pak projedná vláda.

Podle Tuhého má totiž Útvar rychlého nasazení vrtulníky zapůjčené od armády. Ta do dnešního cvičení zapojena nebyla, v reálu by se ale na zásahu podílela.

Zástupci záchranné služby na twitteru uvedli, že se cvičení účastnilo asi 40 zdravotníků. Spolu s hasiči, kterých se také zapojilo několik desítek, zároveň upozornili na to, aby veřejnost kvůli nácviku nevolala na tísňové linky.