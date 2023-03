Policie v listopadu odložila případ úniku informací na Pražském hradě

Praha - Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) v listopadu odložili vyšetřování kvůli možnému ohrožení utajovaných informací v Kanceláři prezidenta republiky (KPR). Případ souvisí se skartací utajované zprávy o výbuchu muničního areálu ve Vrběticích. NCOZ nyní připravuje oznámení příslušnému správnímu úřadu ohledně spáchání možného přestupku, řekl bez podrobností na dnešním jednání sněmovního bezpečnostního výboru ředitel NCOZ Jiří Mazánek.

Média loni v létě uvedla, že policisté z NCOZ nezjistili informace, které by únik informací v KPR potvrzovaly. Ředitel NCOZ Jiří Mazánek dnes poslancům řekl, že byl případ v listopadu odložen. Novinářům vysvětlil, že případ byl odložen podle paragrafu příslušného zákona, který říká, že není dostatek podkladů k tomu, aby bylo zahájeno trestní stíhání. "To se obvykle vykládá tak, že skutek se mohl stát, ale my nejsme schopni určit konkrétního pachatele," řekl. Bez bližších podrobností poznamenal, že na základě zjištěných skutečností v této věci NCOZ chystá oznámení příslušnému správnímu úřadu, protože mohl být spáchán přestupek.

Vedoucí Kanceláře prezidenta republiky Vratislav Mynář koncem předloňského listopadu podle médií nařídil skartaci tajných dokumentů. Mezi písemnostmi, které byly zničeny podle předpisů, se ocitly i dvě novější zprávy. Podle pracovnic Pražského hradu se tak stalo omylem. To, že byl tajný dokument skartován, zjistila NCOZ. Její detektivové přišli na Pražský hrad zkontrolovat, zda někdo neoprávněně nemanipuloval se zprávou o výbuchu muničního areálu ve Vrběticích na Zlínsku, ze kterého české tajné služby podezřívají příslušníky ruské tajné služby GRU.

V souvislosti s případem Národní archiv zkontroloval v KPR vedení spisové služby, úřadu udělil za některá pochybení pokutu ve výši 90.000 korun. Hrad se odvolal k ministerstvu vnitra, které udělení pokuty potvrdilo, o 30.000 korun ji ale snížilo. Petr Vokáč, vrchní ředitel sekce legislativy a státní správy ministerstva vnitra, dnes označil pochybení KPR ohledně vedení spisové služby za celkem běžná i u dalších institucí. Pochybení kontroloři nalezli i u skartování dokumentů. Nelze podle něj skartovat písemnost ve stejném roce, kdy vznikla. Vokáč dodal, že Hradu byla nabídnuta metodická pomoc, oslovil v této záležitosti i budoucí kancléřku Janu Vohralíkovou.