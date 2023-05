Policie v Berlíně vyšetřuje Waterse, na koncertě měl kabát jako důstojník SS

Berlín - Policie v Berlíně vyšetřuje spoluzakladatele britské rockové kapely Pink Floyd Rogera Waterse kvůli možnému šíření nenávisti proti určité náboženské, národnostní nebo etnické skupině. Informuje o tom internetový portál týdeníku Der Spiegel. Případ souvisí s Watersovým koncertem z minulého týdne, na kterém vystoupil v černém kabátu s červenou páskou na paži. Tento kostým podle mluvčího policie připomínal uniformu, jakou nosili důstojníci nacistické organizace SS.

Takové oblečení také může sloužit k "oslavování národně socialistického režimu", uvedl policejní mluvčí. Dodal, že po uzavření vyšetřování případ převezme státní zastupitelství, které rozhodne o tom, zda se zpěvák dopustil trestného činu. Waters také na koncertě mezi písněmi předváděl, jak střílí z makety kulometu.

Dlouhý černý kabát a červenou pásku na paži nosí Waters při písni In The Flesh z alba The Wall. Britská televize SkyNews uvádí, že fanoušci zpěváka hájí s tím, že na koncertech vychází ze scény z filmu The Wall, který vznikl na základě slavné desky. Ve filmu vystupuje postava, která si představuje, že je fašistický diktátor. Na červené pásce není svastika, ale zkřížená kladiva. V tomto kostýmu vystoupil i ve středu během koncertu v Praze.

Sky News připomíná, že Německo má přísné zákony týkající se používání nacistických symbolů, hrozí za to až tři roky vězení. Výjimky však platí pro jejich využití z uměleckých nebo vzdělávacích důvodů.

Devětasedmdesátiletý Waters už v minulosti několikrát vyvolal kritiku kvůli svým antisemitským výrokům a gestům. Radnice Frankfurtu nad Mohanem chtěla zrušit koncert tohoto hudebníka naplánovaný na neděli, tamní správní soud jí to však nepovolil. Také vedení Mnichova dalo najevo, že si nepřeje, aby Waters v bavorské metropoli vystupoval, ale že nemá právní nástroje k tomu, aby mu v tom zabránilo.

V minulosti Waters při koncertech nechával vypouštět balón ve tvaru prasete, na kterém byla zobrazena Davidova hvězda. Proti veřejným vystoupením zpěváka často protestuje Izrael.

Levicově orientovaný umělec se zejména v písních ze svého sólového období ostře vymezuje proti válkám, zbrojení a brutalitě státních sil. V souvislosti s válkou na Ukrajině už dříve vyzval zúčastněné země, aby "se snažily vyjednat mír, a ne aby situaci eskalovaly". Loni napsal otevřený dopis manželce ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, v němž obvinil "extrémní nacionalisty" na Ukrajině, že přivedli zemi "na cestu do této zničující války". Kritizoval také Západ za dodávky zbraní Ukrajině a NATO za to, že podle něj provokovalo Rusko.