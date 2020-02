Policie u Prahy opět nasadila vrtulník do pátrání po zlodějích

Jesenice (u Prahy) - Policisté v neděli večer u Prahy opět použili vrtulník při pátrání po zlodějích. Tentokrát se někdo vloupal do skladu v průmyslovém areálu v Jesenici. Kriminalisté důkladně prohledali okolí, pachatele však nenašli. Zda může mít vloupání na svědomí organizovaná skupina, kterou se policie měsíce snaží dopadnout, zatím není jasné, řekla dnes ČTK mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková.

Takový závěr by byl podle ní předčasný, kriminalisté si nejdříve musejí udělat analýzu. "V tuhle chvíli vám těžko někdo řekne, zda to zapadá do nějaké série, či nikoliv," uvedla mluvčí.

Vloupání do skladu v Jesenici bylo nahlášeno v neděli večer, na místo hned zamířili policisté. V objektu zloději nic nestačili vzít, pátrání po nich však bylo neúspěšné. "Ve vzduchu byl i vrtulník, který propátrával okolí. Bohužel se nikoho nepodařilo zadržet," řekla Suchánková.

Policisté zaznamenali vloupání do objektů u Prahy také ve čtvrtek v Sulicích v okrese Praha-východ a v pátek v Choceradech na Benešovsku. Počty vykradených domů se začaly zvyšovat od loňského září především na území Prahy-venkov jih, která zahrnuje část okresů Praha-východ a Praha-západ. Policisté nejdříve oznámili, že vykradačský gang může mít na svědomí přes 120 případů. Později upřesnili, že s vyšetřovanou sérií jich souvisí zhruba polovina.

Starostové jsou znepokojení, Jesenice se již obrátila se žádostí o pomoc na ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD). V otevřeném dopise ho požádala o zvýšení počtu policistů v regionu kolem Prahy. K výzvě se připojilo pět desítek starostů, lidé také podepisují petici. Hamáček starostům vzkázal, že policie maximálně posílila stavy a dělá vše pro dopadení pachatelů.