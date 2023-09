Policie: Tempo růstu počtu trestných činů v kyberprostoru letos zpomalilo

Praha - Meziroční tempo růstu počtu trestných činů v kyberprostoru zpomalilo. Za letošní první pololetí policie registrovala 10.219 útoků, zatímco za celý rok 2022 jich měla evidovaných 18.554 a za předchozí rok 8518. Na tiskové konferenci to dnes řekl policejní prezident Martin Vondrášek. Podle něj je zhruba každý desátý trestný čin v ČR spojený s kyberprostorem, přičemž očekává, že na konci letošního roku bude podobný počet kyberútoků jako loni.

"V prvním pololetí 2023 byl v meziročním srovnání nepatrný nárůst. Je naprosto jednoznačné, že abnormální růst z loňského roku se letos nebude opakovat," řekl policejní prezident na dotaz ČTK. Úspěšnost útoků se podle něj snížila, byť jsou sofistikovanější.

Podle prezidenta České bankovní asociace Jana Juchelky banky evidovaly za prvních šest měsíců roku 31.323 napadených klientů a součet odčerpaných peněz přesáhl 670 milionů korun. Škody klientů bank u kyberzločinů jdou do stovek milionů, na jednoho poškozeného klienta v průměru připadá 21.522 korun.

"Významná část rozpočtu bank jde do kyberbezpečnosti, ať už do nových technologií, nebo vzdělávacích a osvětových aktivit. Díky investicím do moderních technologií a dobře nastaveným interním procesům se bankám daří předcházet škodám klientů nebo je snižovat," řekl novinářům Juchelka. Odpovědnost podle něj nicméně není jen na bankách, ale hlavně na samotných klientech.

To, že finanční instituce rok od roku významně posilují rozpočty na kyberbezpečnost, dokládají i data Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). "Loni navýšilo rozpočet na kyberbezpečnost 56 procent finančních institucí. I díky těmto investicím většina pokusů o kybernetický útok nevyústila v závažné incidenty. Finanční sektor tak nadále patří k těm nejzabezpečenějším,“ uvedl ředitel NÚKIB Lukáš Kintr.

Úřad každoročně detekuje vysoký počet podvodných telefonátů, textových zpráv nebo e-mailů a je pravděpodobné, že jejich míra spíše poroste. "Žijeme v digitální době, která nám mnohé věci usnadňuje, ale také přináší mnohá rizika. A mezi ně patří i rostoucí počet různých kyberútoků," doplnil Kintr.

Přibývá podle něj způsobů, jimiž se podvodníci snaží lidi nachytat. Stále vynalézavější jsou na sociálních sítích, kde je snadné najít oběť. Mezi jeden z nejzávažnějších typů podvodů nadále patří podvodné telefonáty, tzv. vishing. Podle šéfa NÚKIB je o to nebezpečnější, že pachatelé dokážou věrně napodobit i telefonní číslo instituce, za kterou se vydávají.

Oběťmi se stávají i vzdělaní lidé a lidé pracující ve finančnictví. "Pachatelé postupují sofistikovaně a dobře vědí, jak svými oběťmi manipulovat. Velmi často jde o cílené útoky využívající citlivé informace o obětech. Těch pachatelé dokážou šikovně využít, stejně tak jako mnoha dalších prvků manipulace. Časový nátlak, zastrašování, důvěra v lidský hlas, vyvolání pocitu snadného a rychlého zbohatnutí. Evidujeme i případy s fatálními škodami v řádech statisíců až milionů korun,“ upozornil Vondrášek.

Česká bankovní asociace ve spolupráci s policií a NÚKIB spouští další ročník celonárodní vzdělávací kampaně #nePINdej!. Formou testu na www.kybertest.cz se zájemci mohou naučit, jak rozpoznat kybernetické útoky a jak jim nenaletět.