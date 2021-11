Policie stíhá šest lidí kvůli krácení daní, podle Práva nikoho z firmy ČEZ

Praha - Policisté, kteří v úterý zasahovali v sídle energetické společnosti ČEZ, obvinili šest lidí a jednu firmu z krácení daní a praní peněz. V tiskové zprávě to dnes uvedl mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jaroslav Ibehej s tím, že obvinění se podle vyšetřovatelů obohatili nejméně o 40 milionů korun. Deník Právo napsal, že mezi obviněnými není nikdo ze zaměstnanců ČEZ ani firma samotná a že zadržená ředitelka Nadace ČEZ Michaela Ziková je pravděpodobně svědkyní.

Ibehej sdělil, že zahájené stíhání se vedle jedné firmy týká čtyř mužů a dvou žen. Skupina, která zakládala obchodní společnosti s vysokými příjmy z reklamní činnosti, podle kriminalistů krátila DPH i daň z příjmů právnických osob. Zástupci společností údajně zahrnovali do účetnictví fiktivní faktury firem, které však podle policie nevykonávaly žádnou činnost.

K zastření trestné činnosti založili pachatelé podle policistů řadu bankovních účtů, na které převáděli finanční prostředky, následně je vybírali v hotovosti a vraceli zpět odesilatelům. "Kriminalisté NCOZ zadokumentovali hotovostní výběry ve výši více než 160 milionů Kč," upozornil mluvčí.

Trestní řízení zahájila centrála na základě vlastních poznatků loni, a to ve spolupráci s Finanční správou a Finančním analytickým úřadem. Zásah v případu s krycím názvem "KARMA" pak policisté po shromáždění důkazů provedli toto úterý. Zadrželi osm lidí, obvinili jich následně šest. Zároveň vykonali deset domovních prohlídek i prohlídek jiných prostor, při nichž zajistili důkazy a přes čtyři miliony korun v hotovosti. Na bankovních účtech zajistili další zhruba tři miliony korun. Podle dřívějších informací prohlíželi právě i kanceláře v centrále energetické firmy ČEZ.

Kauzu dozoruje Městské státní zastupitelství v Praze. V případě pravomocného rozsudku hrozí hlavním pachatelům tresty vězení od pěti do deseti let. U jednoho z obviněných podala policie návrh na vzetí do vazby, ostatní chce stíhat na svobodě.

Právo uvedlo, že fiktivní faktury se týkaly reklamy při společenských a sportovních akcích, kde jako sponzor figuroval i ČEZ či jeho nadace. Zikovou údajně policisté prověřovali proto, že mohla být pojítkem mezi lidmi a firmami figurujícími v případu. Právě Nadace ČEZ se podílí na po­řádání či sponzorování řady sportovních, kulturních a společenských akcí.

Hospodářské noviny v úterý napsaly, že detektivové se v souvislosti s případem zajímají o jednatele marketingové a reklamní firmy Seven Days Agency.