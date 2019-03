Praha - Policie stíhá čtyři lidi a tři firmy kvůli podezření z poškození finančních zájmů Evropské unie a z dotačního podvodu se způsobenou škodou 300 milionů korun. Jejich jednání podle kriminalistů směřovalo k neoprávněnému vylákání peněz z rozpočtů evropských fondů a českého státního rozpočtu v rámci šesti dotačních projektů strojírenského podniku. ČTK to sdělil mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jaroslav Ibehej. Obviněným hrozí trest odnětí svobody od pěti do deseti let.

Kriminalisté se případu ve spolupráci s Finančním analytickým úřadem a Finančním úřadem pro Středočeský kraj věnovali od roku 2017, prověřovali nákupy mimo jiné strojního vybavení a úhrady za tyto transakce s podezřením na několikanásobné nadhodnocování skutečných nákladů. Žadatel podle Ibeheje vědomě a ve spolupráci se spřátelenými společnostmi předkládal k vyplacení dotace hrubě zkreslené doklady o pořízení mimo jiného strojního vybavení, ve kterých byly uváděny až desetinásobně nadhodnocené částky oproti skutečným pořizovacím cenám.

Materiály důležité pro trestní řízení zajistili detektivové v minulém týdnu, kdy provedli 14 domovních prohlídek a prohlídek jiných prostor. Jako výnos z trestné činnosti bylo podle Ibeheje zajištěno několik nemovitostí v hodnotě asi 35 milionů korun a dále 22 milionů korun na účtech i v hotovosti.

Čtyři lidé a tři společnosti policie stíhá pro podezření ze spáchání zvlášť závažných zločinů poškození finančních zájmů Evropské unie a dotační podvod. Trestní stíhání obviněných lidí je vedeno na svobodě. Případ dozoruje Městské státní zastupitelství v Praze.