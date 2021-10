Policie prošetřuje oznámení o údajném kupčení s hlasy na ubytovně ve Slaném

Slaný (Kladensko) - Policisté prošetřují oznámení o údajném kupčení s hlasy v jedné z ubytoven ve Slaném na Kladensku. Věc je zatím na začátku a je vedena proti neznámému pachateli, řekla ČTK mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková. Podle serveru Romea.cz kdosi nabízel peníze za hlasy pro hnutí ANO. Předseda místní organizace ANO ve Slaném Radek Vondráček vyloučil, že by případné kupčení organizovalo jeho hnutí.

"Přijali jsme oznámení, které se týkalo možného podezření s kupčením s volebními hlasy na jedné z ubytoven ve Slaném. V daném případě jsme zahájili standardní šetření podle paragrafu 158 pro podezření z maření průběhu voleb. Věc je zatím na začátku a je to vedeno proti neznámému pachateli," uvedla Suchánková.

Podle serveru Romea.cz kdosi na ubytovně ve Slaném nabízel 1000 Kč za hlas pro hnutí ANO, Suchánková ale zatím žádné konkrétní informace nepotvrdila. Vondráček vyloučil, že by za možným kupčením stálo jeho hnutí. "To je věc, která je podle mě úplně mimo běžné uvažování. My jsme to neorganizovali," řekl ČTK. Zároveň vyslovil pochybnosti o tom, zda se událost stala tak, jak je popisována. "Myslím si, že to je kachna. My jsme to zažili už v roce 2014, kdy se něco takového objevilo v Trpoměchách a nepotvrdilo se to," dodal Vondráček.