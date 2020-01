Policie propustila kriminalistu Šmída za spolupráci s Piráty

Praha - Policejní Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) propustila ze služby policistu za to, že vykonával činnost ve prospěch politické strany. ČTK o tom informoval mluvčí centrály Jaroslav Ibehej. Kriminalista Jan Šmíd podle dřívějších informací pomáhal opozičním Pirátům s legislativou.

Vedoucí pirátského týmu pro vnitro a bezpečnost a poslanec Lukáš Kolářík ČTK napsal, že podle něj a právních expertů nebyl porušen zákon. S rozhodnutím a jeho odůvodněním se chce seznámit, po analýze případně zváží právní kroky.

Ibehej uvedl, že ředitel NCOZ Jiří Mazánek vydal rozhodnutí o propuštění ve čtvrtek. "Více informací k této věci poskytovat nebudeme," dodal mluvčí.

Řízení o propuštění Šmída ze služby zahájil Mazánek loni v červnu. Policejní prezident Jan Švejdar už předtím řekl, že taková spolupráce je nepřípustná.

"Podle mě a našich právních expertů nedošlo k porušení zákona. To, co proběhlo v médiích, že se pan Šmíd zúčastnil jako host jednání našeho resortního týmu vnitro a bezpečnost, nemůže být důvod pro pozbytí způsobilosti práce policisty. To tvrdí i nová metodika ministerstva vnitra, která byla na moji žádost zpracována," sdělil ČTK Kolářík.

"Je běžnou praxí, že se policisté potkávají s představiteli politických stran a konzultují legislativu. Budu se chtít s tímto rozhodnutím seznámit, zejména s jeho odůvodněním a po jeho analýze případně zvážím možné právní kroky," dodal.

Na spolupráci Šmída s Piráty v květnu upozornil deník Právo. Za tuto opoziční stranu byl také policista, který se zabýval finanční kriminalitou, v říjnu 2018 zvolen jako nestraník do děčínského zastupitelstva. Detektiv později prohlásil, že se již v politice nebude jakkoliv angažovat.

Okolnosti Šmídovy pomoci Pirátům řešil také bezpečnostní výbor Sněmovny. Působení Šmída u pirátské strany kriticky hodnotili zejména členové výboru za ANO, ODS a SPD. Naopak zástupce Pirátů Kolářík zdůrazňoval, že Šmíd byl v pirátském týmu pro vnitro a bezpečnost jen jako host a konzultoval novelu ohledně úpravy vedlejších přivýdělků příslušníků bezpečnostních sborů.