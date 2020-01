Policie převzala nová civilní auta, poprvé na operativní leasing

Mladá Boleslav - Policie převzala nová civilní auta, poprvé je pořídila na operativní leasing. Za čtyři roky zaplatí 191 milionů korun, dostane 500 octavií, které jim firma po dvou letech vymění za nové. Měsíčně vyjde jeden vůz na necelých 8000 korun, v ceně jsou kromě vozu také servisní úkony, pneuservis nebo pojištění. Policie si od operativního leasingu slibuje snížení nákladů na provoz aut, řekl dnes novinářům ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

Nová civilní auta nahradí staré vozy, jejichž opravy jsou nerentabilní. Policie se inspirovala u svých rakouských kolegů, kteří mají podle Hamáčka s vozy na operativní leasing dobré zkušenosti.

"Je to poprvé, kdy policie využívá operativní leasing. Forma operativního leasingu znamená, že péči o vozidlo přebírá dodavatel a policie se stará, když to zjednoduším, pouze o pohonné hmoty," řekl Hamáček. V ceně operativního leasingu je například náhradní vozidlo v případě, že některé z dodaných aut bude v servisu. "Takže by všech 500 automobilů mělo jezdit a nemělo by se stávat, že část flotily bude odstavena z důvody servisních prací," uvedl ministr.

Pokud se operativní leasing osvědčí, objedná policie tímto způsobem další vozidla. Podle policejního prezidenta Jana Švejdara se bude moci přínos operativního leasingu zhodnotit zhruba za půl roku. "Tím, že vyřadíme stará vozidla, která nás stojí velké částky na opravách, tak během půl roku budeme schopni říct, jestli se nám to vyplatí, nebo ne," řekl Švejdar.

Smlouvu o operativním leasingu má policie na čtyři roky, po dvou letech se celá flotila obmění, policie tak znovu dostane 500 nových aut. Roční limit najetých kilometrů je podle Švejdara stanovený na 20.000 kilometrů na každé auto. Nové vozy dostane služba kriminální policie a vyšetřování.

Policie nyní přebírá také další nové vozy, které jsou označené. Policie za 865 vozů Škoda Octavia kombi zaplatí 603 milionů korun. Cena jednoho vozu činí podle vybavení 541.000 až 610.000 korun bez DPH.