Policie: Podvodníci se nabourávají do e-mailů firem a kradou peníze

Praha - Policie varuje před podvodníky, kteří se nabourávají do e-mailů firem. V době proplacení faktur pachatelé podle kriminalistů nahlásí změnu účtu, na který si nechají peníze poslat. Jedna česká firma tímto způsobem zaslala podvodníkům téměř sedm milionů korun, o které přišla. ČTK to dnes sdělil mluvčí pražské policie Jan Daněk.

Pražská policie podle mluvčího zaznamenala v poslední době několik takových případů. "Když pachatelé získají přístup do emailových schránek, tak sledují komunikaci a čekají, až chce firma po jiné proplatit nějakou fakturu, což je okamžik, kdy jdou do akce. Firmě pošlou z e-mailu, který je podobný tomu, ze kterého spolu firmy komunikují informaci, že došlo ke změně čísla účtu, na nějž mají platbu směřovat. Této změně čísla účtu většinou odesílatelé peněz nemají důvod nevěřit, jelikož to bývají dlouholetí obchodní partneři," popsal mluvčí.

Poškozené společnosti se podle něj dozví o podvodu až za několik dní či týdnů, kdy se ozve dodavatel, že zaslané faktury zatím nebyly proplaceny. "Vzhledem k propracovanosti modu operandi, technické zdatnosti pachatelů a také pozdnímu oznámení poškozených společností, je téměř nemožné ustanovení pachatelů (africké země) a zajištění finančních prostředků," uvedl Daněk.

Kriminalisté proto firmám doporučují, aby si případné změny nahlášené e-mailem ověřovaly telefonicky. Dotaz v rámci e-mailové zprávy je podle nich k ničemu, jelikož na e-mail o dotazu na změnu účtu může opět odpovědět pachatel.