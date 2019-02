Brno - Policie zadržela tři mladé muže, které podezírá ze čtvrtečního pokusu o vraždu v Brně-Žabovřeskách. Dvacetiletého vrstevníka podle vyšetřovatelů napadli v parku v Luční ulici, pak ho odvezli do lesa. I přes závažná zranění muž dokázal zavolat na tísňovou linku. Nevěděl ale, kde přesně je, a tak při určení polohy pomohly aplikace v jeho mobilu. Trojice podezřelých je ve vazbě, řekl dnes novinářům policejní mluvčí Pavel Šváb.

Útok se odehrál v Luční ulici ve čtvrtek večer. Údajní pachatelé tam oběť vylákali pod záminkou obchodní schůzky. V parku dva z útočníků oběť napadli, naložili do auta a odvezli do lesa mezi Brnem a Bílovicemi nad Svitavou na Brněnsku, kde muže nechali napospas osudu.

Když se podařilo napadeného najít a předat do péče lékařů, začali policisté zjišťovat, co přesně se stalo. Postupně se dostali ke třem podezřelým, v neděli soud rozhodl o jejich vzetí do vazby.

Napadenému muži je 20 let. Domnělí útočníci jsou jeho vrstevníci. Nejmladší, osmnáctiletý, studuje na střední škole. Dalšímu je 22 let a pracuje jako řidič, třetí je o rok starší a studuje vysokou školu. Všem hrozí 15 až 20 let vězení nebo výjimečný trest.

Útočníci se podle policie zmocnili se několika desítek tisíc korun v hotovosti. Motiv činu je dosud předmětem vyšetřování, okolnosti ale nasvědčují tomu, že mohl být loupežný, naznačil Šváb.

Policisté hledají svědky, kteří se ve čtvrtek mezi 20:00 a 21:00 pohybovali v okolí domu v Luční 21 a všimli si pohybu lidí nebo aut. Přihlásit se mohou na lince 158.