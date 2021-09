Policie pátrá po vandalovi, poničil skálu v Edmundově soutěsce

Hřensko (Děčínsko) - Děčínští policisté pátrají po neznámém pachateli, který popsal skálu v Edmundově soutěsce v katastru obce Hřensko. Škoda související s náklady na odstranění nápisu byla předběžně vyčíslena na 10.000 korun. V tiskové zprávě to dnes uvedl policejní mluvčí Daniel Vítek. Graffiti provedené stříbrnou, modrou a červenou barvou objevili převozníci, řekl dnes ČTK mluvčí Správy Národního parku České Švýcarsko Tomáš Salov. Podobný nápis se objevil také na pískovcovém kameni přímo v Hřensku.

"Případ prověřujeme jako přečin poškození cizí věci, za který hrozí pachateli v případě dopadení až roční vězení," doplnil Vítek. Policie žádá svědky, kteří by mohli poskytnout jakékoli poznatky k pachateli, aby informace předali děčínským policistům.

"Objevili to převozníci ze soboty na neděli. Respektive v neděli ráno, v sobotu odpoledne, když odcházeli z práce, tak to tam ještě nebylo," uvedl Salov. Policie pracuje s tím, že pachatel nápis vytvořil někdy v době od 18:15 18. září do 8:00 19. září. Salov řekl, že nápis měří deset metrů čtverečních a je umístěn na začátku Edmundovy soutěsky ze strany od Hřenska. Druhý nápis je u silnice I/62.

Nápis půjde podle mluvčího zřejmě odstranit. Na očištění masivu si správa pozvala specializovanou firmu, která graffiti očistí během následujících dvou týdnů. "Barvy nesmějí být příliš staré. Kdyby to trvalo déle, tak by to už asi očistit nešlo bez poškození povrchu skály," dodal Salov.

Vandalové způsobili škodu v národním parku několikrát i v minulosti. Podle Salova se je nepodařilo dopadnout, poškození ale nikdy nebylo tak rozsáhlé.