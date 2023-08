Policie odložila případ výhrůžného dopisu Babišovi před prezidentskou volbou

Praha - Policie odložila prověřování případu výhrůžného dopisu, který dostal předseda hnutí ANO Andrej Babiš před druhým kolem prezidentských voleb. Nepodařilo se zjistit pachatele. Informaci České televize (ČT) dnes ČTK potvrdila mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková. Babiš 24. ledna oznámil, že obdržel anonymní dopis, v němž mu někdo vyhrožuje smrtí v případě, že ve volbách vyhraje.

Šéf ANO věc nahlásil policii, která se případem začala zabývat. "V dané záležitosti prováděli policisté z oddělení obecné kriminality Územního odboru Praha venkov – Jih rozsáhlé prověřování, nicméně se nepodařilo zjistit konkrétní osobu, autora výhružného dopisu, proto byla tato věc s odkazem na trestní řád odložena," řekla ČTK Suchánková.

Babiš 24. ledna zrušil výjezd do Hradce Králové a oznámil, že do druhého kola volby už kvůli výhrůžkám nepovede kontaktní kampaň. "Pokud Andreji vyhrajete prezidentské volby, vezmu si flintu a vydám se na svůj poslední lov. Toho 'raka' (rakovinu), co v sobě nosím, už stejně nepřemůžu, ale pořád se ještě mohu stát pro své syny hrdinou a svým vnoučatům zajistit lepší budoucnost. Buďto prohrajete, nebo zemřete, anebo odstupte, a tím si zachráníte nejen život, ale i čest," citoval tehdy Babiš z dopisu.

Policie prověřovala také dopis s nábojnicí, který před lednovou volbou hlavy státu dostala Babišova manželka Monika. I tento případ odložila, jelikož podezřelý zemřel.