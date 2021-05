Policie obvinila útočníka z nymburské nemocnice, přiznal se

Nymburk - Policie dnes dopoledne obvinila útočníka, který v úterý večer v nymburské nemocnici napadl zdravotní sestru lopatou. Muž se k činu přiznal, jeho motivem bylo dostat se do vězení. Policisté podají návrh na vzetí obviněného do vazby, soud bude o návrhu rozhodovat nejpozději v pátek dopoledne, řekla dnes ČTK policejní mluvčí Petra Potočná.

"Dnes v dopoledních hodinách kriminalisté zahájili trestní stíhání jednatřicetiletého muže pro spáchání trestného činu těžké ublížení na zdraví ve stadiu pokusu," uvedla Potočná. Kriminalisté mu navíc prokázali spáchání další majetkové a násilné trestné činnosti.

"K motivu napadení zdravotní sestry uvedl, že čin spáchal úmyslně a z důvodu touhy dostat se do vězení," dodala Potočná. Muž v úterý večer vnikl do objektu nemocnice, kde zezadu přistoupil ke zdravotní sestře a udeřil ji lopatou do hlavy. Žena skončila ze zraněním v nemocnici.