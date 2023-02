Policie obvinila pětadvacetiletého muže z vraždy ženy v Chotěboři

Jihlava - Policie na Vysočině obvinila pětadvacetiletého muže z vraždy třicetileté ženy z Olomouckého kraje. Její tělo našli lidé v pátek ráno v Chotěboři na Havlíčkobrodsku. Muži hrozí trest vězení od 10 do 18 let vězení. K činu se přiznal a je ve vazbě. Novinářům to dnes řekl vedoucí odboru obecné kriminality krajské policie na Vysočině Pavel Kubiš.

Žena podle něho byla udušená. K přesnému mechanizmu její smrti ani k motivu vraždy nechtěl s ohledem na další vyšetřování sdělovat bližší podrobnosti. Žena žila na Jesenicku. S obviněným mužem se zřejmě znala jen krátce. Předtím pobývala na jiných místech České republiky. Byla matkou kojence, o kterého se starala babička. Muž dosud nebyl soudně trestaný, žena byla souzená za bagatelní trestnou činnost.

Ženino tělo našli lidé v křoví ve Smetanově ulici v Chotěboři brzy ráno. Policie postupně prověřila lidi žijící v okolních domech, v jednom z nich žil i obviněný muž.

Po nálezu mrtvé nařídili kriminalisté soudní pitvu, která prokázala, že zemřela násilnou smrtí. Policie o tom informovala v sobotu večer. Zároveň uvedla, že možného pachatele dopadla.

Policie podle dřívějších informací vyšetřovala loni na Vysočině čtyři činy klasifikované jako vraždy, jedna z nich byla dokonaná. Případ z Chotěboře je letošní první vraždou v kraji.