Policie obvinila muže z Opavy z pokusu o vraždu bezdomovce

Opava - Policie obvinila třiadvacetiletého muže z Opavy z pokusu o vraždu bezdomovce. Jeho o tři roky mladšího společníka, který útok sledoval, obvinila z neoznámení trestného činu. Zločin se stal minulý týden ve čtvrtek. ČTK to dnes řekla mluvčí moravskoslezské policie Pavla Jiroušková.

Mladíci před útokem popíjeli alkohol. V opilosti se pak podle policie dohodli, že vyčistí město od lidí bez domova. "Proto se vydali do budovy, kde nalezli spící dvojici, jednačtyřicetiletého muže a o pět let mladší ženu. Po krátké diskusi starší obviněný zaútočil nožem na poškozeného a způsobit mu bodnořezné zranění, zejména na hlavě a horní polovině těla," řekla.

Útok muž přežil jen díky aktivní obraně a pomoci od družky, která také utrpěla zranění. "Druhý obviněný muž se do útoku nezapojoval a staršího obviněného měl slovně vyzývat, aby jednání zanechal. Avšak po události věc neoznámil, ačkoli zřejmě věděl, že poškození mohou být v ohrožení život," řekla.

Mladší obviněný je stíhán na svobodě, hrozí mu trest odnětí svobody do výše tří let. Druhého obviněného soud poslal do vazby a trestní sazba v jeho případě je až 20 let.