Policie obvinila muže, jenž vyhrožoval, že vjede kamionem do lidí

Praha - Policie obvinila dvaašedesátiletého muže z Pardubic, který podle ní na facebooku vyhrožoval, že pokud se neotevřou restaurace a bary, vjede kamionem do lidí, podobně jako Olga Hepnarová. Za vyhrožování teroristickým trestným činem mu hrozí pět až 15 let vězení. V tiskové zprávě to dnes uvedla mluvčí policejního prezidia Kateřina Rendlová.

Muž podle vyšetřovatelů umístil příspěvek na sociální síť v neděli večer. Napsal, že pokud od následujícího dne nebudou otevřeny všechny restaurace a bary, vjede kamionem do lidí, které usmrtí, stejně jako Hepnarová. V roce 1973 Hepnarová úmyslně vjela nákladním vozem mezi lidi na zastávce tramvaje v Praze 7, zabila osm lidí.

Kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu muže vypátrali do dvou dnů, k činu se přiznal, dodala Rendlová. Stíhán je na svobodě. Případ dozoruje Vrchní státní zastupitelství v Praze.