Policie obvinila devět lidí a 14 firem za krácení daně

Zlín/Brno - Zlínští kriminalisté dnes zahájili trestní stíhání devíti lidí a 14 firem v souvislosti s trestným činem krácení daně, poplatku a podobné povinné platby ve formě spolupachatelství. ČTK to sdělila policejní mluvčí Simona Kyšnerová. Skupina způsobila České republice škodu za více než 20 milionů korun. Sedmi pachatelům za tuto trestnou činnost hrozí až osm let vězení, dalším dvěma až deset let, všichni jsou stíháni na svobodě, uvedla mluvčí.

Při úterní razii zadrželi policisté devět lidí, jejich totožnost neuvedli. Hokejový klub Berani Zlín ve zprávě na svém webu v úterý uvedl, že jedním z vyšetřovaných je jednatel hokejového klubu Robert Hamrla. Klub ale odmítl, že by vyšetřování souviselo s činností klubu.

"V souvislosti s touto trestnou činností včera (v úterý) zlínští kriminalisté ve spolupráci s jihomoravskými kriminalisty zadrželi devět osob a na šestnácti místech Zlínského a Jihomoravského kraje provedli 12 domovních prohlídek a deset prohlídek jiných prostor. Zajistili při nich finanční prostředky jak v hotovosti, tak i na bankovních účtech a také nemovitosti. Ze zajištěných hodnot bude pokryta celá způsobená škoda," uvedla Kyšnerová.