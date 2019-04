Praha - Policisté obvinili z loupeže čtyři dívky ve věku 15 až 18 let z výchovného ústavu v Praze, které jsou podezřelé z násilného okradení jedné ze zaměstnankyň. Tři z nich navrhli vzít do vazby. Další dvě mladistvé dívky jsou stále na útěku. Šestice podle kriminalistů za použití násilí v sobotu ukradla ženě peníze a telefon a utekla. Jednu dopadli v neděli, další tři v noci na pondělí. V případě odsouzení za loupež hrozí dívkám vzhledem k jejich věku pět let vězení.

"Policisté sdělili čtyřem osobám obvinění z provinění loupež, u tří z nich dali podnět ke vzetí do vazby," řekl dnes ČTK mluvčí pražské policie Jan Rybanský. Po dalších dvou dívkách policisté podle něj nadále pátrají.

Dívky utekly z diagnostického ústavu v Hodkovičkách, který je zaměřený na psychosociální problémy a poruchy v chování zejména mladistvých dívek. Funguje jako příspěvková organizace ministerstva školství.

"Než utekly, za použití násilí vzaly jedné ze zaměstnankyň peníze a mobilní telefon," popsal o víkendu událost mluvčí. Napadená žena po útoku nemusela vyhledat lékařské ošetření.