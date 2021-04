Policie o Velikonocích zaznamenala 6921 přestupků proti opatřením

Praha - Policisté v Česku od pátku do pondělka zaznamenali 6921 přestupků spojených s nedodržováním opatření proti šíření koronaviru. V 2438 případech uložili pokutu, 643 jich předali správnímu orgánu, zbytek řešili domluvou. Během velikonočních svátků policie zaregistrovala i dva případy trestného činu šíření nakažlivé nemoci. Vyplývá to z dat, které dnes ČTK poskytl David Schön z policejního prezidia.

Celkem policie od pondělka do pátku provedla 284.081 kontrol, zjištěné přestupky se týkaly jak opatření ministerstva zdravotnictví proti šíření epidemie, tak porušení krizových opatření vlády. Od začátku března v celé České republice platí omezení volného pohybu lidí, hranice okresů lze nyní překročit jen kvůli cestě do práce, k lékaři nebo na úřad. Podle dat policejního prezidia museli policisté odepřít vstup lidem do okresu během Velikonoc ve 2956 případech. Nejvíce, 767, jich bylo v pátek.

Do kontrol se každý den zapojilo zhruba 3000 policistů, přibližně 2000 vojáků a okolo sta příslušníků celní správy. Policejní prezident Jan Švejdar minulý týden uvedl, že policie bude o Velikonocích kontrolovat dodržování vládních opatření proti covidu-19 jako o běžném víkendu.

Epidemická situace se v Česku v posledních dnech mírně zlepšuje, v pondělí v přibylo 1405 potvrzených případů nemoci covid-19. Ve státní svátky se však provádí méně testů. Počet pacientů s koronavirem v nemocnicích v pondělí mírně klesl na 5709. V těžkém stavu bylo 1291 z nich. V zemi dosud s nákazou novým koronavirem zemřelo 27.169 lidí.