Policie nepustila z Karviné a Brna autobusy na demonstraci

Ostrava/Brno/Plzeň - Policie dnes nepustila za hranice okresů několik autobusů, které mířily na demonstraci proti vládním opatřením do Prahy. Několik autobusů jelo z Karviné, jeden z Brna. Pokutu na místě nikdo nedostal. ČTK to řekli mluvčí policie.

Na zastavení autobusů z Karviné upozornil server iDNES.cz, podle kterého vyjížděly v 06:00. Od počátku je sledovaly desítky policistů, zastavily je na hranici okresu a poslaly zpět. Do Ostravy, kde měly nabrat další lidi, se tak autobusy už nedostaly.

"Cestující nesplňovali podmínky vycestování z okresu. V autobusech se nacházelo sedm cestujících a řidiči," řekla ČTK policejní mluvčí Pavla Jiroušková.

Podle iDNES.cz chtěli demonstranti svou cestu zdůvodnit tím, že jedou na výběrové řízení. "Policie nám řekla, že pozvánky na výběrové řízení asistenta poslance neuznává a že předpokládá, že obcházíme vládní nařízení zakazující vycestování z okresu," řekl serveru jeden z účastníků.

Jihomoravští policisté na hranici Brna-venkova kontrolovali autobus, který nebyl linkový. Nakonec nepřekročil hranici okresu. "Nikdo z cestujících nesplnil podmínku, aby mohl překročit hranice okresu. Policisté jim to vysvětlili, otočili se a jeli zpět," uvedl mluvčí policie David Chaloupka. Kam vozidlo mířilo a jaké důvody cesty uváděli cestující, mluvčí nesdělil.

Na demonstraci proti vládním opatřením do Prahy mířil také autobus, který monitorovala policie z Plzeňského kraje. Autobus jel z Kralup, podle mluvčí policie Ivany Jelínkové do něj ale nikdo nenastoupil. "Policie měla vytipované zastávky, na některých nebyla žádná osoba, na některých pár osob bylo, nýbrž do autobusu nikdo nenastoupil, tudíž k žádnému porušení vládních opatřeních nedošlo," řekla ČTK Jelínková.

V Praze jsou dnes hlášeny dvě demonstrace, na 13:00 svolala tu první na Václavské náměstí iniciativa My společně. Zúčastní se ji i nezařazení poslanci Lubomír Volný a Marian Bojko. Ve 14:00 se má na Staroměstském náměstí konat další, pořádaná iniciativou Chcípl PES.

Od 1. března smějí lidé opouštět území okresu, kde mají trvalý pobyt nebo bydliště, jen ze zásadních důvodu, jako jsou například cesta do zaměstnání či k lékaři. Podle platných vládních koronavirových opatření je možné pořádat veřejná shromáždění do 100 lidí ve skupinách po nejvýše 20 lidech a při zachování rozestupů mezi skupinami alespoň dva metry.

Jiroušková řekla, že policie kontroluje dodržování všech opatření na území Moravskoslezského kraje každý den a o víkendu se také zaměřila na horské oblasti a turisticky zajímavá místa. "Za pátek a sobotu policisté provedli 43.000 kontrol všech platných opatření a zjistili přes 500 případů porušení, necelých 300 bylo vyřešeno domluvou, přes 170 případů v příkazním řízení a přes 20 přestupků bude oznámeno správnímu orgánu," uvedla Jiroušková. Při kontrolách omezení volného pohybu policie z hranic okresů za pátek a sobotu vrátila 800 vozidel.