Policie nepustila na Trutnovsku 199 aut, na Sokolovsku a Chebsku 240

Trutnov/Karlovy Vary - Policisté v pátek odepřeli vjezd nebo výjezd z okresu Trutnov 199 vozidlům. Do dnešních 7:00 k nim přibylo dalších 73 aut, uvedla mluvčí krajské policie Magdalena Vlčková. Trutnovsko je od minulého pátku uzavřeno kvůli špatné epidemické situaci. Policisté odepřeli od pátečních 07:00 do dnešních 07:00 vjezd nebo výjezd z okresů Sokolov a Cheb celkem 240 vozidlům.

Fotogalerie

Za celou dobu od omezení pohybu byl na Trutnovsku odepřen vjezd či výjezd více než 2300 vozidlům. Kontroly jsou namátkové. Výjimku z uzavření mají lidé, kteří cestují do okresu a mimo něj například do práce, do školy nebo k lékaři. Policisté se zaměřují i na vytipované vlakové a autobusové spoje.

Vláda omezila kvůli epidemické situaci pohyb v okresech Cheb, Sokolov a Trutnov. Na dodržování opatření denně dohlíží asi 600 policistů na 80 stanovištích. Ode dneška při střežení uzavřených okresů pomáhá 32 vojenských policistů.

"Budou sloužit ve stejném režimu jako policistky a policisté, tedy ve dvanáctihodinových směnách, přičemž na každé směně bude sloužit šest příslušníků. Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje jim zabezpečí ubytování i stravu," uvedla Vlčková.

Policie zamítla vjezd či výjezd ze Sokolovska a Chebska 240 autům

Policisté odepřeli od pátečních 07:00 do dnešních 07:00 vjezd nebo výjezd z okresů Sokolov a Cheb celkem 240 vozidlům. Nejčastější důvody zamítnutí, stejně jako v předešlých dnech, byly cesty za turistikou, na nákupy, na návštěvy známých nebo občané neprokázali důvod své cesty, řekla dnes ČTK mluvčí krajské policie Kateřina Krejčí. Sokolovsko a Chebsko jsou od minulého pátku uzavřené kvůli špatné epidemické situaci. Denní počet odmítnutých vozů je stále přibližně stejný, za čtvrtek do pátečních 07:00 jich bylo 229.

"Ani za posledních 24 hodin jsme nemuseli řešit v souvislosti s tímto opatřením žádné narušení veřejného pořádku," uvedla Krejčí. V pátek neměli policisté na kontrolních stanovištích ani na hraničních přechodech hlášeny žádné problémy s dopravou a nedocházelo téměř k žádným kolonám. "Vozidla byla průběžně plynule odbavována," řekla.

Kolony se na stanovištích ani na hranicích netvoří ani dnes dopoledne. Vozidla jsou odbavována průběžně, uvedla.

V Karlovarském kraji je 44 kontrolních stanovišť. Od dnešního pomáhá policistům na vybraných místech 20 příslušníků Vojenské policie. "Sloužit budou stejně jako naši policisté ve 12hodinových denních a nočních směnách v počtu deseti vojenských policistů na každé směně," uvedla Krejčí. Krajské ředitelství jim zajistilo ubytování a stravu.

Společná hlídka čtyř policistů a dvou vojáků je například na dálnici D6 u Kynšperka nad Ohří na hranici uzavřených okresů Cheb a Sokolov. Další jsou podle informací fotografa ČTK v Chodově a na hraničních přechodech v Pomezí nad Ohří a v Aši. "Mezi Kynšperkem a Odravou je velké stanoviště s mobilní buňkou. Provoz je sobotní, klidný, nárazově tam čeká pět aut," uvedl. Hodně frekventované stanoviště je u Karlových Varů u obce Hory, kde zatím kontrolují pouze policisté.

Vláda omezila kvůli epidemické situaci pohyb v okresech Cheb, Sokolov a Trutnov. Na dodržování opatření denně dohlíží asi 600 policistů na 80 stanovištích. Ode dneška při střežení uzavřených okresů pomáhá 32 vojenských policistů. Výjimku z uzavření mají lidé, kteří cestují do okresu a mimo něj například do práce, do školy nebo k lékaři. Policisté se zaměřují i na vytipované vlakové a autobusové spoje.