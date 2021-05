Policie: Nepřizpůsobení rychlosti může za 40 procent tragických nehod

Praha - Nepřizpůsobení rychlosti může za 40 procent dopravních nehod, které končí smrtí. Rychlost přitom pravidelně překračuje 86 procent řidičů. Důvodem je spěch a to, že řidiči chtějí dojet do cíle co nejrychleji, k čemuž se přiznává 43 procent z nich. Vyplývá to z dopravních statistik Policie ČR a výzkumu zaměřeného na nepřiměřenou rychlost společnosti Behavio.

"Musíme si uvědomit, že ušetřené minuty se mohou ve vteřině změnit v katastrofu, které už nezabráníme. I proto ve spolupráci s dokumentaristou Vítem Klusákem odhalujeme příběhy pěti lidí, kterým vysoká rychlost změnila život,“ uvedl výkonný ředitel České asociace pojišťoven Jan Matoušek ke kampani "Zpomal, dokud není skutečně pozdě" proti nepřiměřené rychlosti, kterou asociace připravila s BESIP a ve spolupráci s Policií ČR.

"Během poslední dekády se sice snížil počet smrtelných nehod v ČR téměř o polovinu, v evropském srovnání ale stále máme rezervy a naším cílem musí být co nejbezpečnější silnice. Nová vládní strategie BESIP proto cílí mimo jiné na rychlou jízdu, která je nejčastější příčinou nehod, při nichž lidé umírají nebo jsou těžce zraněni," řekl ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO).

Překračování povolené rychlosti není totéž co nepřiměřená rychlost. "Řidiči nepřizpůsobují rychlost konkrétní situaci. Na úzké silnici nižší třídy, na mokré vozovce nebo v místech, kde se nachází zvýšený počet chodců a cyklistů. Řidiči obecně vliv rychlosti na smrtelné nehody podceňují. Statistiky i analýzy nehod ale hovoří jasně: právě vysoká rychlost je hlavním faktorem u nejtragičtějších nehod," upozornil vedoucí oddělení BESIP Tomáš Neřold.

Závažnost tohoto chování potvrzují i statistiky dopravní policie. Při nehodách, které byly způsobeny nepřiměřenou rychlostí, bylo v loňském roce usmrceno 179 lidí. Za poslední dekádu přišlo o život 2168 lidí.

"Utvrzování se v tom, že mně se obdobná kolize stát nemůže, protože jsem dobrý řidič, je opravdu mýtem. Na silnici je potřeba brát v úvahu veškeré faktory a hlavně předvídat, kde se může objevit jiný účastník silničního provozu a jak se může zachovat. Hraje-li pak hlavní roli rychlost, čas na bezpečnou reakci se zkracuje a následky bývají fatální," dodal ředitel Ředitelství služby dopravní policie ČR Jiří Zlý.

Vyvrcholením celé kampaně bude uvedení celovečerního dokumentu Víta Klusáka o vinících vážných dopravních nehod. "Film 13 minut je rentgenový řez příběhy, ve kterých jedni zasáhli navždy do životů druhých, protože na to šlápli. Neskonale si vážím našich pěti aktérů, kteří životem kráčí s nálepkou 'viník závažné dopravní nehody‘, za to, s jakou otevřeností do natáčení takhle osobní záležitosti šli,“ podotkl Klusák.