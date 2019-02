Olomouc - Policie dnes ráno kvůli anonymnímu nahlášení bomby evakuovala více než 120 lidí z budovy Vrchního soudu v Olomouci a uzavřela okolí. Evakuováno bylo také 15 dětí a tři dospělí z mateřské školky, která sousedí s vrchním soudem. Budovu soudu poté důkladně prohledali policisté, výbušninu nenašli. Po zhruba 2,5 hodině byla bezpečnostní akce ukončena a provoz v okolí soudu obnoven. Vrchní soud měl dnes dopoledne rozhodnout v případu šesti obžalovaných z ostravské větve metanolové kauz, jednání bylo kvůli anonymnímu telefonátu odloženo na březen.

Evakuace byla zahájena krátce před 09:00, kdy měl vrchní soud začít případ obžalovaných z metanolové kauzy projednávat. "Při prohlídce nebyl žádný nástražný výbušný systém nalezen. Opatření bylo ukončeno, provoz na uvedené komunikaci byl zcela obnoven," řekla krátce před polednem ČTK policejní mluvčí Irena Urbánková. Dodala, že policisté dál vyšetřují okolnosti anonymního telefonát o uložení bomby v budově soudu.

Podle mluvčího vrchního soudu Stanislava Cika bylo mezi evakuovanými také šest mužů obžalovaných v metanolové kauze. "Eskorta s obžalovanými byla vrácena zpět do věznice. Jednání bylo odročeno na 14. března," řekl novinářům Cik.

21.02.2019, 10:00, autor: Běhal Petr, zdroj: ČTK

Na místě od rána zasahovaly desítky policistů a přijela i dvě hasičská auta. Budovu a její okolí zkontroloval policista se psem vycvičeným na vyhledávání nástražných výbušných systémů. Část Masarykovy třídy vedoucí kolem budovy vrchního soudu byla zhruba hodinu uzavřena pro dopravu včetně tramvají a autobusů. Uzavřeny byly chodníky na obou stranách ulice. Na pokyn policie museli provozovatelé v okolí vrchního soudu uzavřít obchody a odejít.

Soud měl dnes rozhodnout v případě metanolové kauzy. Šesti obžalovaným z ostravské větve kauzy krajský soud uložil za ohrožování zdraví závadnými potravinami tresty vězení v rozmezí od pěti let a čtyř měsíců do osmi let a čtyř měsíců. Státní zástupce u pěti z šesti obžalovaných žádá vyšší tresty. Obžalovaní však vinu popírají a odvolací soud žádají většinou o zproštění. Případ se vrátil odvolacímu soudu v Olomouci podruhé. První rozsudek vrchní soud zrušil a vrátil kraji.

Otrávený alkohol od hlavních distributorů dodávali do Havířova i na Přerovsko, několik lidí po jeho pití zemřelo, uvádí obžaloba. Jde o poslední hlavní obžalované v kauze. Metanolová aféra vypukla v roce 2012 a vyžádala si pět desítek životů.