Policie navrhla obžalovat skupinu cizinců, ve velkém vykrádali rodinné domy

Hradec Králové - Policie navrhla Okresnímu státnímu zastupitelství v Náchodě obžalovat gang čtyř cizinců ze zemí mimo Evropskou unii z krádeží a dalších činů. Skupina mužů ve věku od 22 do 25 let způsobila krádežemi v rodinných domech ve čtyřech krajích ČR od března do září 2022 škodu přes 2,5 milionu korun, informovala dnes na webu policie. Členové skupiny byli obviněni celkem z 28 skutků. Kromě Královéhradeckého kraje mají na svědomí krádeže v rodinných domech v Libereckém, Středočeském a Jihočeském kraji. V některých domech kradli, když v nich byli majitelé, vyplynulo z informací policie.

"Cizinci cílili ve velkém v rodinných domech na šperky či hotovost," uvedla mluvčí Krajského policejního ředitelství v Hradci Králové Magdaléna Vlčková.

Skupinu zadržela na podzim loňského roku zásahová jednotka. Policie zadržené muže obvinila z krádeží, porušování domovní svobody a poškození cizí věci. V případě prokázání viny a odsouzení jim hrozí až osm let vězení. Čtveřice mužů je ve vazbě.

Do rodinných domů se dostávali okny a dveřmi násilným způsobem. "V některých případech vnikali do obydlí i v době, kdy byli majitelé doma. Výběr objektů byl náhodný, cílem byly především hodnotnější nemovitosti nacházející se v okrajových částech měst," uvedla policie.

V rodinných domech se zaměřovali zejména na finanční hotovost, drobné věci a šperky. "Kromě značného množství šperků odnášeli i netypické či kuriózní věci. Jako lup si měli odnést například také velikonoční čokoládové figurky, drobné zboží parfumerie, nářadí, stan a množství drobné elektroniky," uvedla Vlčková.

Kriminalisté také zjistili, že obvinění se při páchání trestné činnosti chovali profesionálně a jako členové organizované skupiny měli rozdělené úkoly a dobře připravený plán. "V průběhu vyšetřování se podařilo zjistit, že pachatelé v krátké době vystřídali několik vozidel, ve kterých se pak pohybovali na území České republiky a nezřídka je využívali i přespávání," uvedl jeden z kriminalistů.

Spis, který se váže k činnosti čtyřčlenného gangu, má zhruba 3000 stran a policisté Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje a územního odboru Náchod věnovali jejímu objasnění v součtu tisíce hodin práce. "Za poslední rok jde o jeden z nejrozsáhlejších případů majetkové trestné činnosti, který přesahoval hranici Královéhradeckého kraje," řekla dnes ČTK Vlčková.