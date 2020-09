Policie našla vyústění kanálu, kudy do Bečvy unikl kyanid

Zlín - Vsetínští kriminalisté při vyšetřování masivního úhynu ryb v řece Bečvě zjistili vyústění kanálu, ze kterého vtekl kyanid do řeky. Na kanál je napojeno mnoho společností. Kriminalisté teď zjišťují, ze které mohla nebezpečná látka do řeky uniknout, uvedla policie na svém twitteru. Původce, který vodu otrávil kyanidem, zatím stále není známý, škody nejsou vyčísleny.

"Případ šetříme jako podezření ze spáchání trestného činu poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti. Případnému pachateli hrozí až šestiměsíční trest odnětí svobody nebo zákaz činnosti," uvedla policie.

Na posun v případu dnes nejdříve upozornil na svém facebooku hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek (KDU-ČSL), policie poté informaci potvrdila. Policie již převzala případ ekologické havárie od České inspekce životního prostředí (ČIŽP).

První následky ekologické havárie byly zaznamenány v neděli u Valašského Meziříčí, u Choryně a Lhotky nad Bečvou. Valašskomeziříčská chemička DEZA, která spadá pod koncern Agrofert, hned v pondělí popřela, že by znečištění šlo od ní. V úterý ji v tiskové zprávě vyloučila jako možného původce havárie i ČIŽP. Výsledky rozborů vody, podle kterých ryby otrávil kyanid, byly oznámeny ve čtvrtek.

Mluvčí Agrofertu Karel Hanzelka dnes ČTK sdělil, že DEZA a Agrofert podají trestní oznámení za pomluvy související s otravou ryb v Bečvě. DEZA podle něj stále trvá na tom, že není původcem úhynu ryb v Bečvě. DEZA podle Hanzelky neví, o jaké vyústění kanálu, ze kterého podle policie unikl kyanid, jde. "Nemáme současně žádné informace o tom, že by mělo jít o naši výpusť. DEZA čistý kyanid nevyrábí, nezpracovává ho, nepoužívá ho, neobchoduje s ním a ani ho nijak neskladuje. V Deze neexistuje žádný zásobník kyanidu, z něhož by tato látka mohla do řeky Bečvy uniknout. Je proto technicky nemožné, aby látka tohoto charakteru do řeky z Dezy unikla a způsobila ekologickou katastrofu takového rozsahu," uvedl Hanzelka.

Kyanid je podle něj v chemičce jednou ze sledovaných položek při vypouštění odpadních vod, kde se po zpracování dehtu objevuje ve stopovém množství. Minulou neděli byly podle něj všechny sledované položky včetně kyanidu v normě. "Společnost DEZA i mateřský Agrofert podají několik trestních oznámení za pomluvu a šíření poplašné zprávy na politiky, kteří nás na sociálních sítích lživě obviňují a zneužívají této ekologické katastrofy ve svých předvolebních kampaních," uvedl Hanzelka.

Kontaminace dál Bečvou postupovala od Vsetínska, Hustopečí nad Bečvou, Teplic nad Bečvou, Hranic, Lipníku nad Bečvou až do Přerova a dál. Znečištění zasáhlo více než třicetikilometrový úsek Bečvy po Přerov. Kontaminační mrak zanechal spoušť v podobě mrtvé řeky, uhynuly desítky tun ryb. Havárie s tak masivním úhynem ryb se vyskytují podle evidence ČIŽP zhruba jednou za deset let. Koncentraci nebezpečných látek v řece se již podle Povodí Moravy podařilo naředit zvýšením odtoků z přehrad.