Policie našla na Plzeňsku zřícený malý letoun a dva mrtvé

Žinkovy (Plzeňsko) - Policie našla dnes před 9:00 v lese u obce Petrovice u Měčína na Klatovsku malé sportovní letadlo a dva mrtvé. Po pohřešovaném letadle, které se naposledy ozvalo ve čtvrtek kolem 20:30 v okolí Žinkov na jižním Plzeňsku, pátrala policie od noci. Do hledání se zapojily i vrtulníky police a armády, řekla dnes ČTK klatovská policejní mluvčí Dana Ladmanová. Při pádu letadla zemřela osmatřicetiletá žena a třiašedesátiletý muž z Klatovska. Více lidí v letadle nebylo.

Nehoda se stala na pomezí okresů Klatovy a Plzeň-jih. Petrovice jsou vzdušnou čarou asi šest kilometrů od místa, odkud se ve čtvrtek večer naposledy letadlo ozvalo, když žádalo o možnost přistání na letišti Chaloupky u Klatov, řekla Ladmanová. Do Chaloupek ale už nedoletělo. Naposledy se ozvalo u Vojovic nedaleko Žinkov na Plzeňsku, odkud je to podle map do Chaloupek vzdušnou čarou asi 15 kilometrů. Když letadlo na letiště ve čtvrtek večer nedoletělo, rozběhlo se pátrání, uvedla mluvčí. V noci se letadlo nepodařilo najít. Do pátrání se zapojili kromě vrtulníků také policisté z různých oddělení a policejní psovodi se psy. Vrak našli pátrači dnes ráno z vrtulníku.

Na místo pádu letadla přijeli kolem poledne odborníci z Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod, kteří budou spolu s policií zjišťovat okolnosti nehody. Až skončí na místě s vyšetřováním, hasiči pomohou s vyzvednutím letadla z lesního terénu. Příčinu úmrtí určí u posádky letadla nařízená soudní pitva, řekla Ladmanová. Zatím neuvedla, kdo letadlo řídil, ani odkud letělo.

Podle fotoreportéra ČTK havarované letadlo zůstalo částečně v polámaných větvích vzrostlých stromů, část trosek dopadla na zem.