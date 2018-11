Žďár nad Sázavou - Síť více než dvou desítek dealerů drog odhalili policisté na Žďársku. Obvinili 24 lidí a zadrželi drogy za statisíce korun i peníze v hotovosti. V tiskové zprávě to oznámila mluvčí Stanislava Miláčková. Většině stíhaných hrozí za distribuci drog až pět let vězení a údajné hlavní postavě sítě dealerů trest až deset let.

Na začátku rozbití sítě prodejců drog byl podle mluvčí zátah, při němž bylo zadrženo pět lidí. Policisté při zátahu provedli několik domovních prohlídek. "Při těchto prohlídkách jsme zajistili téměř 150 gramů pervitinu, kolem 150 kusů tablet extáze, více jak 100 gramů marihuany a finanční hotovost převyšující částku 90.000 korun," uvedl vedoucí oddělení obecné kriminality Radek Uhlíř. Hodnota zadržených drog na černém trhu by podle policie přesáhla 300.000 korun.

Následovalo pak podle mluvčí odhalení dalších členů sítě dealerů. Dohromady bylo obviněno 24 lidí ve věku od 18 do 34 let. "Třiadvacet osob bylo obviněno ze spáchání přečinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Dále policejní komisař zahájil trestní stíhání dvaadvacetiletého muže, který byl pro tento trestný čin obviněný ze spáchání zvlášť závažného zločinu," doplnil Uhlíř.

Zmíněný dvaadvacetiletý muž podle policie drogy obstarával, přechovával a předával dealerům i koncovým uživatelům drog. Hrozí mu tak vyšší trest než ostatním stíhaným, a to od dvou do deseti let vězení.