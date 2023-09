Policie na Liberecku řeší jeden z největších drogových případů za poslední roky

Liberec - Kriminalisté aktuálně řeší jeden z největších drogových případů na Liberecku za poslední roky. Z drogových deliktů obvinili šest lidí ve věku 32 až 52 let, kterým hrozí vězení od deseti do 18 let. Stíhat je chtějí kriminalisté vazebně. V souvislosti s nimi zajistili bezmála 900 gramů pervitinu a také 31 kilogramů tablet s obsahem pseudoefedrinu v hodnotě přes dva miliony korun, z čehož by bylo možné vyrobit dalších šest kilogramů pervitinu. Na webu policie o tom dnes informoval její regionální mluvčí Vojtěch Robovský.

"Kriminalisté zajistili také finanční hotovost ve výši 1,1 milionu korun, pět kilogramů konopí a velké množství chemikálií, které byly připraveny pro další výrobu," dodal Robovský.

Speciální krajský protidrogový tým TOXI pracoval na odhalování skupiny od začátku roku. "Ve svém rozsahu se jedná o jeden z největších případů na Liberecku za poslední léta," uvedl vedoucí TOXI týmu Pavel Folprecht. "Po realizaci této naší akce si dovolím tvrdit, že drogový trh na Liberecku jsme výraznou měrou narušili," dodal.

Podle zjištění kriminalistů hlavním aktérem, který organizoval dovoz tablet s obsahem pseudoefedrinu do České republiky, výrobu a následnou distribuci metamfetaminu, byl pětatřicetiletý muž z Liberce. Další čtyři osoby se podílely na výrobě drogy a jedna zajišťovala odbyt. "Nutno podotknout, že všech šest obviněných již mělo nějakou trestní minulost. V drtivé většině spojenou právě s výrobou a distribucí metamfetaminu," uvedl Robovský.

Členy skupiny kriminalisté ve spolupráci se zásahovou jednotkou zadrželi na různých místech při akci s krycím názvem ORTA. Hlavní organizátor byl spolu s jedním z takzvaných vařičů zatčený přímo při výrobě pervitinu v jednom bytě panelového domu. "Hlavní organizátor nás velmi překvapil tím, že výrobu přesunul na poslední měsíce do bytu v panelovém domě. I přes velmi sofistikované zařízení proti zápachu se domem linul silný zápach. Byli jsme nuceni používat ochranné pomůcky a velmi důkladně určit bezpečné a chemikáliemi kontaminované zóny," dodal Folprecht.

Všech šest zadržených kriminalisté obvinili z nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. "Na tyto osoby kriminalisté podali také podnět k návrhu na vzetí do vazby. Do rozhodnutí soudu v této věci tak vyčkají v cele vazební věznice," dodal Robovský.