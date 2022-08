Policie na festivalu Mácháč zdokumentovala téměř 40 drogových deliktů

Doksy (Českolipsko) - Policisté do dnešního rána zdokumentovali na tanečním open air festivalu u Máchova jezera v Doksech na Českolipsku čtyři desítky drogových deliktů. Mezi drogami převládá marihuana. Dva řidiče přistihli za volantem pod vlivem alkoholu, dva pod vlivem drog. Informovala o tom liberecká policejní mluvčí Ivana Baláková. Svého druhu největší festival v České republice začal v pátek a dnes končí. Vrcholem má být vystoupení berlínského producenta Paula Kalkbrennera.

Z drogových deliktů policisté kvalifikovali 32 jako přestupek, dalších pět jako přečin přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu a jeden jako přečin nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, ze kterého podezřívají čtyřicetiletého muže z Prahy. Celníci u něj v pátek zajistili kromě kokainu, pervitinu a marihuany také 140 tablet drogy MDMA. "Těžko lze uvěřit tomu, že tuto zásobu potřeboval na víkend v Doksech jen pro sebe, a pokud ho soud uzná vinným z distribuce drog, může ho poslat až na pět let do vězení," uvedla Baláková. Trestní stíhání podezřelých zahájí policisté poté, co obdrží výsledky laboratorních expertiz zajištěných drog.

Dva řidiče přistihli policisté pod vlivem alkoholu, dva pod vlivem drog a jeden řidič testy na drogy a alkohol odmítl. Přestupky budou řešit úřady ve správním řízení. Řidič, který se testům nepodrobil, může dostat v přestupkovém řízení pokutu až do výše 50.000 korun. Ze všech kontrolovaných řidičů v pátek podle mluvčí nejvíce pozornosti zaujal pětatřicetiletý taxikář, kterého policisté zkontrolovali večer nedaleko centra v Doksech. Když si ho prověřili v evidencích, zjistili, že mu Okresní soud ve Zlíně loni v prosinci zakázal řídit všechna motorová vozidla na dva roky, a že tudíž nemá za volantem co dělat. Jeho zákazníci si proto museli vystoupit ještě před cílovou stanicí a on zamířil na policejní služebnu. Svou jízdou se podle Balákové dopustil přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

Policisté odhalili v dopravě dalších 35 přestupků, které se týkaly nevyhovujícího technického stavu vozidel, telefonování za jízdy s mobilním telefonem v ruce nebo nepoužitím bezpečnostního pásu za jízdy.

Organizátoři považují svůj festival na pláži Klůček za ojedinělý v českých podmínkách. Letos se koná 20. ročník. V plném rozsahu se festival Mácháč koná po třech letech, předchozí dva ročníky ovlivnila koronavirová pandemie.