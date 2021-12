Břeclav - Policie na Břeclavsku zadržela za dva dny 53 migrantů ve čtyřech vozech. Zadržela i čtveřici řidičů, kteří je převáželi. Ve čtvrtek policie zajistila devět migrantů. Cizinec, který je vezl, prorazil dva policejní zátarasy. Dnes odpoledne policie zastavila další tři vozidla a zajistila 44 migrantů převážně ze Sýrie, z toho tři děti. Policie o tom informovala na webu.

Policie chtěla ve čtvrtek zkontrolovat osobní vůz Chrysler Voyager s maďarskou registrační značkou na dálnici D2 poblíž Břeclavi. Dvaadvacetiletý moldavský řidič podle mluvčího Bohumila Maláška ale reagoval na pokyn hlídky k zastavení sešlápnutím plynu a začal ujíždět. "Sjel z dálnice do Velkých Bílovic, pak zamířil do Podivína. V obci se snažil policistům ztratit v tamních úzkých uličkách. Nakonec jeho cesta vedla do Lednice. Právě na této komunikaci připravili policisté dva zátarasy," uvedl mluvčí. Řidič zátarasy ale prorazil. Na silnici směrem na Valtice se však dostal do sevření dvou policejních vozů a musel zastavit.

"Ani potom se nechtěl vzdát. Hlídky k jeho zadržení a uklidnění použily hrozbu namířenou střelnou zbraní a donucovací prostředky," uvedl mluvčí. Ve vozidle s ním cestovalo devět běženců. Ti měli podle jejich sdělení namířeno do západní Evropy.

"Policisté s nimi zahájili správní řízení za účelem vydání správního vyhoštění. Šofér skončil s pouty na rukou a následně v policejní cele. Bude se zodpovídat z organizování a umožnění překročení státní hranice a z útoku na úřední osobu," uvedl Malášek.

Mluvčí Pavel Šváb doplnil, že dnes v odpoledních hodinách jihomoravští policisté pronásledovali a zastavili tři další vozidla. "Následně zajistili dalších 44 migrantů převážně ze Sýrie, z toho tři děti. Všichni tři řidiči byli zadrženi a probíhají s nimi procesní úkony," uvedl Šváb.

Policie větší skupiny migrantů na jihu Moravy zadržela i v předchozích týdnech. Na konci listopadu zadrželi na Břeclavsku ve dvou vozech 26 migrantů. V první polovině listopadu jich v návěsu kamionu na D1 v Ostrovačicích na Brněnsku našli 15.

Na výjimečný počet běženců v jednom kamionu narazili jihomoravští celníci na začátku loňského listopadu. Na dálnici D2 kontrolovali kamion s návěsem, ve kterém bylo 48 lidí, zejména Syřané a Turci.