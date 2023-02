Policie: Falešní bankéři nutí volané vzít si úvěr a peníze vložit do bitcoinmatu

Praha - Pražští policisté varují před takzvanými falešnými bankéři, za poslední dva roky řeší více než 230 případů podvodů se škodou skoro 80 milionů korun. Falešný bankéř podle policie přesvědčí poškozené, aby si v bance vzali úvěr a peníze vložili do bitcoinmatu, podvodník pak získá přístup do jejich bitcoinové peněženky a oni o peníze přijdou. ČTK to sdělil mluvčí pražské policie Jan Daněk.

"Podvod se uskutečňuje tak, že se falešný bankéř telefonicky spojí se svou obětí a za využití sociálního inženýrství ji přesvědčí o tom, že jí někdo ukradl identitu a nyní si na ni chce vzít v bance úvěr. Pachatel poškozeného zmanipuluje a přesvědčí ho o tom, aby šel do své banky, tam si vzal na sebe maximální výši úvěru, kterou mu banka dovolí a získané peníze pak vložil do bitcoinmatu," popsal mluvčí. Podvodník argumentuje tím, že poškozený vyčerpá svůj limit na úvěr a ten, kdo mu údajně ukradl identitu už o žádnou půjčku nebude moci zažádat.

Průměrná částka, o kterou tímto způsobem lidé přicházejí, se podle mluvčího pohybuje okolo 400.000 korun, kriminalisté ale evidují i případ, kdy poškozená přišla o 2,065.000 korun.

"Touto cestou proto chceme veřejnost varovat, aby byli lidé obezřetní," uvedl mluvčí. Zároveň na policejním webu zveřejnil část nahrávky, aby lidé slyšeli, jak podvodníci postupují a dali si na ně pozor. Nahrávka se týká případu, který se stal v Praze 4 minulý týden, a poškozená v bance požádala o úvěr 300.000 korun. "Naštěstí si včas uvědomila, že se jedná o podvod a o peníze nepřišla," dodal mluvčí.