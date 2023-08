Policie eskortovala do ČR odsouzenou spolupracovnici gurua Járy Pláškovou

Praha - Policie eskortovala z Filipín do Česka odsouzenou Barboru Pláškovou, která si má odpykat pětiletý trest za znásilnění. Dnes o tom informovalo policejní prezidium. Jméno ženy neuvedlo, z popsaných okolností případu je ale zřejmé, že se deportace týkala právě Pláškové. Spolupracovnici Jaroslava Dobeše známého jako guru Jára odsoudila česká justice v její nepřítomnosti. Žena strávila přes osm let v detenční imigrační vazbě v Manile.

Dobeše přivezli letečtí maršálové do Prahy 9. srpna. Už tehdy policie uvedla, že Plášková by ho měla následovat do vlasti v rozmezí několika týdnů. "Žena, která byla s mužem na útěku a byla odsouzena za stejnou trestnou činnost, je od dnešního rána zpět v ČR," sdělilo nyní prezidium. I Pláškovou eskortovali přes Tchaj-pej letečtí maršálové, cizinecká policie ji následně převezla do vězení.

Zakladatel esoterické školy Poetrie má strávit ve vězení 5,5 roku za znásilnění svých klientek metodou takzvaného odháčkování. Poté, co opustil ČR, po něm pátral i Interpol. V roce 2015 ho s Pláškovou zatkli příslušníci filipínské imigrační policie ve městě Dapa na ostrově Siargao. Dvojice potom na Filipínách požádala o náboženský azyl. Konečné rozhodnutí o deportaci trvalo tamním úřadům přes sedm let, protože dvojice využila všech možností soudního přezkumu.

Dostat Dobeše s Pláškovou zpátky do Česka bylo komplikované i proto, že mezi ČR a Filipínami neexistuje platná mezinárodní smlouva o vydávání osob. Filipínský právní řád navíc neumožňuje povolit vydání na takzvaném principu vzájemnosti, kdy si dva státy vycházejí vzájemně vstříc. Otázku, zda dvojici lze, či nelze započítat do doby trestu čas strávený ve filipínském detenčním zařízení, bude muset podle českého ministerstva spravedlnosti vyřešit soud.

Dobešova škola nabízela semináře jógy, tantry, astrologie či práce s energií. V komunitě byl muž známý nejen jako guru Jára, říkalo se mu také Óm nadsamec. Podle pravomocného rozsudku znásilňoval s přispěním Pláškové své klientky v letech 2004 až 2007. Tvrdil jim, že jejich všemožné problémy způsobují háčky, které v nich zanechali bývalí sexuální partneři. Na různých seminářích proto dívky takzvaně odháčkovával. Plášková přivedla dívky do stavu bezbrannosti a Dobeš s nimi souložil. Některé ženy poté trpěly posttraumatickou stresovou poruchou.

Stíhání v kauze Poetrie začalo v roce 2012. Zlínský krajský soud původně uložil Dobešovi deset let vězení a Pláškové 9,5 roku. Po zásahu odvolacího soudu napodruhé potrestal dvojici 7,5 lety vězení, vrchní soud pak ale Dobešovi snížil trest na 5,5 roku a Pláškové na pět let vězení. Následně justice uznala dvojici vinnou ještě z dalších šesti znásilnění, tresty už jim ale nenavýšila. Veškerá soudní jednání se uskutečnila v nepřítomnosti uprchlé dvojice. Dobeš a Plášková by proto nyní mohli zažádat o nové konání hlavního líčení, při kterém by už nemohl dostat přísnější trest.