Policie: Drogy pachatelé vyrábějí stále ve větším množství, mají i větší varny

Olomouc - Stále větší množství drog v jedné várce dokážou vyrobit pachatelé, které odhalují poslední dobou policisté. Svědčí o tom nejen množství zabavených drog i chemikálií objevených ve varnách, ale i velikost nádob využívaných při jejich výrobě. Podle šéfa olomouckého krajského odboru obecné kriminality Jan Lisického množství zajištěných látek zároveň zatěžuje kapacitu policejních skladů, problémem jsou především i zabavené chemikálie v různých fázích procesu. Policie přitom musí tyto důkazy uchovávat až do pravomocných rozsudků soudů, řekl dnes novinářům Lisický.

"Je to vývoj, který je bohužel nezastavitelný, dnes jde trend směrem k velkým varnám. Dříve byla výtěžnost z jednoho varu v gramech, dnes jsou výrobci schopni jedním varem udělat skoro kilo pervitinu, což je enormní množství," uvedl Lisický.

Podle něj roli hraje i složení léků, které pachatelé pro výrobu drog používají. Zatímco dříve měly takové léky nízký obsah pseudoefedrinu, který je zneužíván pro výrobu drog, dnes je podle něj možné obstarat si především ze zahraničí léky obsahující obrovské množství pseudoefedrinu a zároveň je zajistit v mnohem větší objemu. Na místě činu tak kriminalisté nacházejí i kilogramy tablet. "Proto je pro ně výhodnější na jednom místě při jednom varu vyrobit takhle velké množství," uvedl ředitel krajské kriminálky.

Kriminalisté poukazují i na vybavení odhalených varen. "Ještě v nedávné době jsme byli zvyklí na to, že varny zajišťované u vařičů se daly odnést v krabici od bot. Byly používány k vaření pervitinu baňky velikosti žárovky. V dnešní době je naprosto běžné, že na místech varen nacházíme baňky o objemu šesti i deseti litrů a je jich tam hned několik. Zatímco dříve by chemikálie používané k výrobě drog vystačily na jednu konzervu, dnes na místě činu nacházíme padesátilitrové barely a je jich tam hned několik," uvedl Lisický.

Odhalení případů takových výrobců drog zároveň způsobuje policii komplikace se skladováním. Veškeré zabavené věci totiž putují do pronajatých policejních skladů, kde je musí policie uchovat až do úplného uzavření případu, což může být i otázka několika let. Část látek navíc nacházejí policisté ve varnách v různých fázích procesu. "Byť má policie nastavenou metodiku, která se velice přísně z bezpečnostního hlediska snaží tyto chemikálie roztřídit a držet od sebe izolovaně, přesto u těchto různých matečných louhů nejsme schopni predikovat, jak se budou chovat nadále v rámci skladování," podotkl Lisický. Poukázal například na riziko, kdy zajištěné látky mohou během uskladnění protéct kvůli rozleptání obalů, ale i na možná rizika požárů či výbuchů.

Příkladem podobné velkovýroby drog je i nedávno odhalený případ v Olomouckém kraji, kdy ve dvou varnách umístěných v garážích zajistil policisté 400 gramů pervitinu, 400 gramů efedrinu, 4500 tablet obsahující pseudoefedrin a další kilo již vyloupaných tablet obsahující pseudoefedrin. Hlavního pachatele policisté podezírají, že za necelý rok vyrobil až 14,5 kilogramu pervitinu.