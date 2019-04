Praha - Policisté dnes zadrželi pátou z šesti dívek z výchovného ústavu v Praze 4, které podezřívají z násilného okradení jedné zaměstnankyně ústavu. Po poslední podezřelé, které je 16 let, vyhlásili pátrání. Podle jejich zjištění by se mohla pohybovat po celém území Česka, především ale v Praze, Tachově, Aši a Rokycanech. ČTK to dnes sdělil policejní mluvčí Jan Rybanský.

Hledaná je vysoká zhruba 165 až 170 centimetrů, má hnědé vlasy po ramena a modré oči. Pod pravým koutkem úst a v nose může mít piercing. Lidé, kteří ji viděli nebo vědí, kde by mohla být, se mají policistům ozvat na linku 158.

Šestice dívek ve věku 15 až 18 let utekla v sobotu večer z diagnostického ústavu v Hodkovičkách, který je zaměřený na psychosociální problémy a poruchy v chování zejména mladistvých dívek. Před útěkem dívky podle policistů za použití násilí ukradly jedné zaměstnankyni peníze a telefon. Jednu z podezřelých policisté dopadli v neděli, další tři v noci na pondělí, obvinili je z loupeže. V případě odsouzení jim za to vzhledem k jejich věku hrozí pět let vězení.

Napadená žena po útoku nemusela vyhledat lékařské ošetření.