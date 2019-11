Policie dokončila práci na místě krádeže v drážďanské klenotnici

Drážďany (Německo) - Čtyři dny po krádeži v drážďanské klenotnici Grünes Gewölbe (Zelená klenba), odkud zloději odnesli šperky nevyčíslitelné hodnoty, ukončili policejní technici práce na místě činu. Uvedl to dnes policejní mluvčí, napsala agentura DPA.

Neznamená to však, že by se do muzea v klenotnici v Rezidenčním zámku mohli vrátit návštěvníci. Kdy si veřejnost bude znovu moci prohlédnout poklady v prostorách zrekonstruovaných podle jejich originální podoby z roku 1733, není zatím jasné. Podle představitelů saských státních uměleckých sbírek je nutné opravit vitrínu, v níž se nacházely ukradené šperky. Ty, které zloději neukradli, zajistili pracovníci muzea.

Pro vyšetřovatele nyní začíná práce, kterou mluvčí státního zastupitelství v Drážďanech přirovnal ke skládání puzzle. Ve čtvrtek policie vypsala odměnu ve výši půl milionu eur (12,76 milionu korun) za tip vedoucí k dopadení pachatelů. Nikdo se ale zatím s takovou informací nepřihlásil, píše DPA.