Policie dál pátrá po dvou podezřelých z napadení v Plasích, třetí z vazby venku

Plzeň - Policisté dosud nevypátrali dva útočníky podezřelé ze srpnového napadení dvou ukrajinských žen na pouti v Plasích na severním Plzeňsku a dál po nich pátrají. Třetího muže, kterého policie v srpnu obvinila z ublížení na zdraví a z výtržnictví, soud v pátek pustil po měsíci z vazby. ČTK to dnes řekla policejní mluvčí Pavla Burešová

"Na případu vyšetřovatelé stále intenzivně pracují. Policie dál pátrá po dvou podezřelých účastnících incidentu. Propuštění obviněného z vazby na vyšetřování nic nemění," řekla ČTK Burešová. Na propuštění obviněného muže z vazby upozornil Deník. O propuštění rozhodl státní zástupce Dušan Nový. "Pominul vazební důvod, který stanovil soud, tedy že by mohl ovlivňovat svědky," řekl Deníku Nový. Obviněnému muži hrozí v případě, že ho soud uzná vinným, až pětileté vězení.

Událost se stala v neděli 13. srpna večer na konci víkendové pouti. Policie popis události nezveřejnila, neuvedla ani, že ženy byly z Ukrajiny, ale pouze, že to byly cizinky. Podle neoficiálních informací seděly Ukrajinky ve věku 34 a 44 let na chodníku, když u nich zastavilo auto a řidič se jich zeptal, zda jsou z Ukrajiny. Poté, co mu odpověděly, kousek poodjel, pak se k ženám vrátil a napadl je. Se ženami bylo ještě dvouleté a jedenáctileté dítě. Útočník pak z místa ujel. Jedna z žen ale policii předala fotku jeho vozu včetně poznávací značky a zároveň muže popsala. Obviněný muž, který je provozovatelem pouťových atrakcí, ale podle médií tvrdí, že konflikt vyvolaly opilé ženy, které muži překážely, když chtěl skládat pouťovou atrakci.