Policejní šéf chce pro příslušníky sboru 140 pct průměrné hrubé mzdy v ČR

Praha - Policejní prezident Martin Vondrášek žádá, aby příslušníci sboru pobírali 140 procent průměrné hrubé mzdy v ČR a civilní zaměstnanci sboru nad 90 procent. Policie podle něj jinak nebude konkurenceschopná na trhu práce, řekl dnes v diskusním pořadu Otázky Václava Moravce na České televizi. Požadavek chce vznést na dubnové Bezpečnostní radě státu.

Vondrášek zdůraznil, že policie má v posledních dvou letech podstav kolem tisícovky policistů. Aktuálně je policistů 39.422, což je nejméně od roku 2015. „Pakliže má být zachován stejný bezpečnostní standard, potřebujeme k tomu adekvátní personální zajištění,“ uvedl. Podotkl, že policii se sice v posledních třech letech daří rekordně nabírat nové lidi, zároveň ale sbor zestárl, a rekordně vysoké jsou proto i odchody.

Loni brali policisté průměrně 51.969 korun, občanští zaměstnanci sboru pak 31.083 korun.

Z personálního podstavu existují podle Vondráška tři možné cesty. Zaprvé přehodnotit policejní agendy a některé ubrat, což ale nejde jednoduše bez změny zákona. Zadruhé optimalizovat síť základních policejních útvarů, čímž by se ale policie ocitla v situaci jako Česká pošta, která musí zavírat některé pobočky. "Nechceme odcházet z menších obcí. Občan by měl k policejní službě dál," poznamenal Vondrášek. Třetí cestou je podle něj právě vytvoření konkurenční výhody pro policii na trhu práce.

"Poměr průměrné hrubé mzdy v ČR a služebního příjmu policisty spadl na 130 procent. Musíme být na určité úrovni nad růstem průměrné hrubé mzdy v ČR - optimálně kolem 140 procent, abychom byli konkurenceschopní," prohlásil policejní šéf. U občanských zaměstnanců by chtěl dosáhnout nad 90 procent průměrné hrubé mzdy v ČR, nyní je to 87 procent. "Myslím si, že je to pro stát akceptovatelné," dodal.

Vondrášek chce, aby končící šéf prezidentské ochranky zůstal u policie

Vondrášek usiluje o to, aby končící šéf Útvaru pro ochranu prezidenta ČR Martin Baláž zůstal u policie. Balážova nástupce v čele útvaru začne prezidium hledat v dubnu, místo chce obsadit od 1. května. Vondrášek to uvedl v Otázkách Václava Moravce. Baláž požádal o propuštění ze služebního poměru. Nový prezident Petr Pavel podle médií předtím uvedl, že k části ochranky necítí důvěru, a to kvůli propojení Baláže a bývalého vedoucího prezidentské kanceláře Vratislava Mynáře.

"Mrzí mě, že požádal o propuštění," řekl Vondrášek a pochválil nejen Balážovu práci u prezidentské ochranky, ale také kariéru krizového vyjednávače i působení v týmu Tempus. "Stále se bavíme o tom, zda by se u policie nenašlo nějaké místo, kde by mohl předávat své zkušenosti," uvedl s tím, že Balážovi nabízel post na stejné funkční úrovni u jiného útvaru s celorepublikovou působností, což ale Baláž odmítl.

To, kdo Baláže nahradí, zatím není jasné. Ředitelem Útvaru pro ochranu prezidenta bude do 30. dubna. Vondrášek řekl, že v obdobných případech spouští prezidium nabídkové řízení na funkci zpravidla měsíc před ukončením pracovního poměru předchozího činitele. "Počátkem dubna bychom měli začít s formální procedurou. Naší snahou je, aby nevznikla proluka a aby měl útvar od 1. května ředitele," uvedl. Pokud prezidium neuspěje s nabídkovým řízením ve stejných či vyšších tarifních třídách, vyhlásí výběrové řízení.