Praha - Policejní prezident Tomáš Tuhý skončí ve funkci po vzájemné dohodě k 31. říjnu, řekl dnes na tiskové konferenci ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Vnitro pak podle něj vyhlásí nabídkové řízení na post prezidenta. Tuhý se stane velvyslancem na Slovensku. Nového šéfa policie by chtěl Hamáček najít do 1. prosince. Zatím Tuhého nahradí jeho první náměstek Martin Vondrášek. Podle médií se mluví jako o možném nástupci Tuhého především o řediteli pardubické krajské policie Janu Švejdarovi.

Tuhý vyloučil, že by někdo z politiků vyvíjel nátlak, aby odešel z funkce. "Odcházím na základě vlastního rozhodnutí," uvedl. "Těch pět let nebylo jednoduchých. Samozřejmě to může zanechat i určitou únavu na tom vrcholovém představiteli," dodal.

Také Hamáček popřel, že by za odchodem Tuhého stála například kritika reorganizace policie, kdy byly v roce 2016 útvary boje proti korupci a organizovanému zločinu sloučeny pod Národní centrálu proti organizovanému zločinu (NCOZ). Reorganizaci tehdy kritizoval i nynější premiér Andrej Babiš (ANO). Podle ministra se ale reorganizace osvědčila. "Náš model slouží do jisté míry jako vzor pro jiné státy, NCOZ funguje naprosto bez problémů," řekl ministr. Doplnil, že s Babišem o změně na postu šéfa policie diskutoval, nic bližšího ale neřekl.

Tuhý dříve v médiích uvedl, že neplánuje odejít z místa policejního prezidenta předčasně. Mandát mu měl vypršet v dubnu příštího roku. Dnes vysvětlil, že své rozhodnutí urychlil kvůli spekulacím o odchodu, dlouho jej prý zvažoval. "Já jsem tuto žádost podal až poté, kdy jsme se s panem ministrem domluvili na tom, že policie splnila to, k čemu se zavázala do konce letošního roku," řekl Tuhý. Na ministerstvo zahraničních věcí nastoupí 1. listopadu.

Na místo policejního prezidenta ministr vyhlásí nejprve nabídkové řízení, pokud se do něj vhodný uchazeč nepřihlásí, přijde na řadu řízení výběrové. Do nabídkového řízení se mohou přihlásit služební funkcionáři nebo policisté ve stejné tarifní třídě, u výběrového řízení je okruh uchazečů širší.

Švejdar spekulace o tom, že je favoritem na místo policejního prezidenta, komentovat nechce. "Pan plukovník Švejdar je stále krajským ředitelem a k dotazům na jeho možné působení ve funkci policejního prezidenta se nebude vyjadřovat," sdělila mluvčí pardubické policie Markéta Janovská. V úvahu podle mediálních spekulací přichází i náměstek Vondrášek nebo ředitel policie v Libereckém kraji Vladislav Husák.

Podle Tuhého je v policii na pozici prezidenta mnoho vhodných uchazečů. Řekl, že by podle něj nebylo vhodné, aby byl vybrán někdo zvenčí. "Rozhodně se domnívám, že by to měl být člověk zevnitř policie," řekl Tuhý.

Tuhý u policie pracuje 27 let, je držitelem bezpečnostní prověrky na stupeň Tajné. Kariéru u policie začal na obvodním oddělení ve Městě Albrechticích, které později také vedl. Působil jako ředitel Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje a dále jako náměstek policejního prezidenta. Policejním prezidentem se stal v dubnu 2014. Je mu 46 let.

V neděli byl Tuhý povýšen do hodnosti generálporučíka. Dnes řekl, že povýšení nebylo spojeno se zvýšením platu. "V souvislosti s povýšením nezískává žádná osoba finanční zvýšení čehokoliv. Ta hvězdička je pouze oceněním práce, která nemá dopady, ani korunou navíc, nad rámec toho, na co má nárok policejní prezident," vysvětlil Tuhý. Povýšení tedy podle něho nebude mít vliv na výši výsluh.

Z postu české velvyslankyně na Slovensku odešla letos koncem dubna Livia Klausová, manželka bývalého prezidenta Václava Klause. Ambasádu dočasně vede jako chargé d'affaires Pavel Sladký, vedoucí politického a obchodně-ekonomického oddělení velvyslanectví.

Strany působení Tuhého chválí, zajímají se o jeho nástupce

Pozitivně hodnotí politické strany ve Sněmovně dosavadní působení policejního prezidenta Tomáše Tuhého, který ve funkci skončí k 31. říjnu a stane se velvyslancem na Slovensku. Představitelé stran na tiskových konferencích před zahájením dnešního jednání dolní komory uváděli, že se chtějí soustředit na to, kdo a jak bude vybrán jako jeho nástupce. Vnitro na místo vypíše nabídkové řízení. Piráti kritizují Tuhého angažmá v Bratislavě jako typickou politickou trafiku.

Předseda ODS Petr Fiala zdůraznil nutnost transparentního výběru nového policejního prezidenta. Proces výběru by měl podle něj zahrnovat i Poslaneckou sněmovnu a měl by být řádně projednán s bezpečnostním výborem. "Aby nevznikly žádné pochybnosti, že tato důležitá funkce bude obsazena kompetentně a správně," uvedl Fiala.

Předseda pirátského poslaneckého klubu Jakub Michálek označil za nenormální, že Tuhý má být velvyslancem. "Není normální, že posty velvyslanců obsazujeme na základě politických trafik," uvedl. Diplomati by se podle něj měli vybírat jinak a mít za sebou diplomatický trénink. Jinak podle něj Tuhého odchod zapadá do schématu, ve kterém první a druhá vláda Andreje Babiše (ANO) postupně obměňují šéfy bezpečnostních sborů. "Toto je příklad, kdy to jde takzvaně po dobrém," uved.

Předseda SPD Tomio Okamura policejnímu prezidentovi poděkoval. "Neměl žádné skandály a výrazné problémy," uvedl. Nyní je podle něj důležité, aby byl nový policejní prezident vybrán v transparentním výběrovém řízení. "Aby to nebyl něčí kamarád, někdo, kdo by zametal kauzy," uvedl. SPD plánuje výběr pečlivě sledovat mimo jiné prostřednictvím šéfa sněmovního výboru pro bezpečnost Radka Kotena (SPD), dodal Okamura.

Předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek připomněl, že s Tuhým dlouhodobě spolupracoval jako vicepremiér v Bezpečnostní radě státu. "Jsem přesvědčen, že odvedl velký kus práce. Pokládám za důležité, že odchází důstojně," uvedl. Doufá, že Tuhého nástupce bude odvádět práci tak, aby ČR zůstala mezi nejbezpečnějšími zeměmi na světě. Šéf lidoveckého klubu Jan Bartošek řekl, že před novým policejním prezidentem nebudou jednoduché úkoly. Upozornil na nutnost doplnit stavy policejního sboru a zvýšit platy.

Tuhý podle předsedy poslanců TOP 09 Miroslava Kalouska svou funkci zvládl důstojně a zaslouží si poděkování. "Stál před rozhodnutím, zda zůstane a bude mít potíže, nebo požádá o uvolnění a nebude mít potíže," uvedl Kalousek. Těžko mu mít za zlé, jakou variantu si v současné situaci vybral, dodal. Tuhý dnes vyloučil, že by někdo z politiků vyvíjel nátlak, aby odešel.

Místopředseda STAN Vít Rakušan novinářům řekl, že Starostové se budou zajímat hlavně o to, kdo bude nástupcem Tuhého. "Byli bychom neradi, kdyby k takové výměně docházelo účelově kvůli nějakým živým kauzám," uvedl. Tuhému popřál, aby byl úspěšným velvyslancem, ale připustil, že jeho hnutí výměna znepokojuje. Předseda STAN Petr Gazdík dodal, že policie byla pod Tuhým nezávislá.

Poslankyně KSČM Hana Aulická Jírovcová novinářům řekla, že Tuhého konec není žádné překvapení. "Věděli jsme o tom půl roku dopředu, není to nic nového," konstatovala.