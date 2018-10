Praha - Policejní prezident Tomáš Tuhý končí ve funkci, stane se velvyslancem na Slovensku. Vyplývá to z dnešního vyjádření ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD). Podle deníku Právo, který informaci přinesl, skončí Tuhý ve funkci ve středu 31. října. Česká vláda schválila přesun Tuhého na post velvyslance na Slovensku letos v červnu.

Na dotaz novinářů, zda již rezignaci policejního prezidenta obdržel, Hamáček odpověděl, že zatím ne. "Není nic tajného, že pan policejní prezident nastoupí na funkci velvyslance v Bratislavě, nicméně musíme zprocesovat všechny náležitosti, takže zítra (v úterý) bude tisková konference, kde se k tomu vyjádříme v detailu," řekl dnes ministr.

Podle Hamáčka bude po odchodu Tuhého pověřen řízením policie jeho nynější první náměstek Martin Vondrášek a poté se uskuteční standardní výběrové řízení.

Hamáček připomněl, že vláda Tuhého navrhla do hodnosti generálporučíka. "I jako poděkování za to, jakou službu odvedl této zemi. To, že jsme šestá nebo sedmá nejbezpečnější země na světě, tak to je i odraz práce policie a jejího prezidenta," řekl. Prezident Miloš Zeman Tuhého povýšil v neděli.

Tuhý dříve v médiích uvedl, že neplánuje odejít z místa policejního prezidenta předčasně. Mandát mu měl vypršet v dubnu příštího roku. Z postu české velvyslankyně na Slovensku odešla letos koncem dubna Livia Klausová, manželka bývalého prezidenta Václava Klause. Ambasádu dočasně vede jako chargé d'affaires Pavel Sladký, vedoucí politického a obchodně-ekonomického oddělení velvyslanectví.